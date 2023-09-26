Два села остались без света из-за обстрела белгородской Новой Таволжанки
В результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области сгорела хозпостройка на территории частного домовладения и была нарушена линия электроснабжения. Без света остались жители Новой Таволжанки и соседнего села Архангельское. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Оперативные и аварийные службы находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий»,— уточнил глава региона.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
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