Два села остались без света из-за обстрела белгородской Новой Таволжанки

В результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области сгорела хозпостройка на территории частного домовладения и была нарушена линия электроснабжения. Без света остались жители Новой Таволжанки и соседнего села Архангельское. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативные и аварийные службы находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий»,— уточнил глава региона.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 130 снарядов.

Как регион пережил многочисленные атаки беспилотников в последние дни — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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