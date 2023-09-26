В ходе СВО погиб 22-летний ефрейтор из Курской области Владислав Верпатов

Ефрейтор контрактной службы из Курской области Владислав Верпатов погиб в ходе СВО от тяжелых ранений. Он ушел из жизни 21 сентября 2023 года, сообщили в правительстве региона.

Владиславу Верпатову было 22 года. Он родился в Обоянском районе. После окончания местной средней школы отучился в Обоянском гуманитарно-технологическом колледже. В августе 2021 года вступил в ряды Вооруженных сил РФ. Награжден медалью «За отвагу».

Также мэрия Курска сегодня сообщила об открытии в школе №30 мемориальной доски погибшему в ходе СВО выпускнику Максиму Агаркову. Он отправился в зону боевых действий как доброволец. Погиб 26 сентября 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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