За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 боеприпасами

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информация об ударах, нанесенных по региону ВСУ за 25 сентября. За сутки украинские военнослужащие атаковали российский субъект с использованием не менее 130 единиц различных боеприпасов, в результате ранение получили пять граждан, повреждения строений и инфраструктуры зафиксированы в четырех населенных пунктах.

В Белгородском районе по селу Щетиновка со стороны Украины был выпущен 21 артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка – четыре. В селе Таврово сбили два БПЛА самолетного типа, а в еле Крутой Лог после работы ПВО выявлены повреждения кровли в одном частном домовладении.

В Борисовском районе по окраине села Богун-Городок зафиксированы прилеты десяти минометных снарядов и четырех гранатометных выстрелов.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстрелян поселок Уразово, по которому установлено 15 прилетов. Есть двое пострадавших: у одной женщины легкая контузия, у второй – рассечение брови от осколков стекла. Различные повреждения получили четыре частных домовладения: выбиты окна, разрушены хозпостройки, посечены кровля и забор, повреждены линия электропередачи и газопровод. Под минометный обстрел попало и село Карабаново, где зафиксировано два прилета.

В Волоконовском районе по хутору Старый и окраине хутора Киселев выпустили шесть и пять минометных снарядов соответственно.

В Грайворонском городском округе в селе Антоновка сбит один беспилотник самолетного типа. В районе села Ивановская Лисица сбито еще семь БПЛА самолетного типа. Посечен один легковой автомобиль. Также была обстреляна окраина хутора Байрак и села Козинка – по ним установлены три и два прилета соответственно.

В Ракитянском районе над селом Зинаидино системой ПВО сбит БПЛА.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено семь артиллерийских и восемь минометных снарядов. Зафиксировано прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах. Также под артиллерийский обстрел попал город Шебекино, где насчитали восемь прилетов. Один из снарядов прилетел в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. У пассажирки авто – легкая контузия. Кроме того, в результате обстрела повреждены семь частных домовладений, четыре автомобиля и линия электропередачи (сейчас ЛЭП восстановлена).

При повторном обстреле города часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий. Пострадали двое сотрудников: женщина с множественными поверхностными осколочными ранениями бедра, лопаточной области и кисти доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь. Второй пострадавший – мужчина, который поздно вечером самостоятельно обратился за медпомощью. На территории предприятия повреждения получили три производственных помещения и один автомобиль. По селу Муром со стороны Украины было выпущено три минометных снаряда, вследствие чего произошло возгорание сухой травы на площади в 230 кв. м (уже ликвидировано). Один из инфраструктурных объектов связи в Муроме атаковал дрона-камикадзе. В районе поселка Батрацкая Дача сбит БПЛА противника. По селу Середа и МАПП «Шебекино» выпустили 15 и девять минометных снарядов соответственно.

Владимир Зоркий