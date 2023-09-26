С начала СВО в Курской области отремонтировали 654 пострадавших от обстрелов здания

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что с начала СВО в регионе было отремонтировано 654 пострадавших от обстрелов здания. Среди них 613 частных домов и 32 многоквартирных, семь «объектов соцкультуры» и два магазина в пяти муниципальных образованиях.

Фото: из Telegram-канала Романа Старовойта

В приграничном Суджанском районе всего было повреждено 107 частных домов и три многоквартирных. По данным на 26 сентября, восстановлено 99 объектов.

«В результате обстрела районного центра в конце июля повреждено 26 частных домовладений. Строительные бригады в течение двух недель починили там кровли и окна. Практически завершено восстановление остального имущества»,— рассказал губернатор.

Как Курская область пережила многочисленные атаки беспилотников 24 и 25 сентября — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте