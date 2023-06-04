За выходные дни в Курской области простились с тремя участниками СВО

15 мая при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции погиб житель поселка Хомутовка Курской области, 31-летний Артем Старых. Как сообщили в правительстве региона, он отправился в зону СВО добровольцем.

Вчера власти рассказывали еще о двух местных бойцах, которые не вернулись с фронта. Так, 26 сентября 2022 года при исполнении служебного долга погиб военнослужащий одной из частей Курского гарнизона Максим Агарков. А 1 мая погиб мобилизованный рядовой Евгений Афанасьев.

Владимир Зоркий