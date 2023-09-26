Главные новости к утру 26 сентября

Бензовоз с топливом взорвался на АЗС на трассе Степанакерт—Аскеран, в результате пострадали 200 человек. Минздрав Армении сообщал, что пострадавших не могут перевезти из-за плохой погоды. 23 раненым помощь оказывают военные врачи российского медицинского отряда. Помощь также прислали власти Азербайджана.

Из «Сбермаркета» уходят сразу три вице-президента и CEO Артур Саркисов. Его место займет Анастасия Кудрявцева, развивавшая внутри компании проект по доставке еды из ресторанов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что средств для военных поставок Украине хватит еще на несколько недель. По его словам, Конгрессу необходимо ускорить процедуру выделения $24 млн на военную помощь.

Сбербанк запатентовал систему определения мошеннических звонков, полагающуюся на расшифровку диалогов посредством искусственного интеллекта и сопоставление цифровых «слепков» голоса.

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Майк Пайл отправил Межведомственной координационной платформе доноров и украинским властям письмо с перечнем реформ, необходимых Украине для предоставления ей военной помощи.

Группа Московской биржи впервые на российском рынке провела сделку с участием оператора обмена цифровых финансовых активов.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что часть вооружения, передаваемая Германией Украине, устарела или не работала на момент поставок.

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