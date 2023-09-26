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Коммерсантъ FM
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«Сбермаркет» обновляет состав

Компанию покидают ключевые топ-менеджеры

В «Сбермаркете» происходит серьезное обновление руководства: из компании уходят сразу три вице-президента и CEO Артур Саркисов. Его место займет Анастасия Кудрявцева, развивавшая внутри компании проект по доставке еды из ресторанов. Но в этом сегменте «Сбермаркет» все еще отстает от ближайшего конкурента в лице «Яндекса», говорят эксперты, а экспресс-доставка убыточна для сервиса. Эксперты не ждут от кадровых перестановок «стратегических изменений».

Артур Саркисов

Артур Саркисов

Фото: Cбермаркет

Артур Саркисов

Фото: Cбермаркет

Об уходе из «Сбермаркета» CEO сервиса Артура Саркисова, вице-президента по финансовым и юридическим вопросам Михаила Лойко, вице-президента по управлению персоналом Зинаиды Старухиной, а также и. о. вице-президента по маркетингу и продажам Павла Колесова рассказал источник “Ъ” на рынке. В компании подтвердили, что с 2 октября CEO назначается Анастасия Кудрявцева, занимавшая должность директора по развитию ресторанов сервиса. В «Сбермаркете» пояснили, что господин Саркисов «решил продолжить карьеру за пределами компании». Связаться с ним “Ъ” не удалось.

Артур Саркисов занял должность CEO «Сбермаркета» в марте 2023 года, сменив Асана Курмангужина. В целом в компании господин Саркисов работал с 2018 года, сначала на позиции директора по региональному развитию, а затем — вице-президента по операциям и развитию бизнеса.

По словам источника “Ъ”, инициатором изменений в структуре топ-менеджмента «Сбермаркета» стал сооснователь сервиса экспресс-доставки «Самокат» Вячеслав Бочаров, который сейчас руководит всеми e-commerce-проектами «Сбера». В пресс-службе «Сбермаркета» утверждают, что все изменения в команде менеджмента «носят плановый характер».

«Сбермаркет» — сервис по доставке продуктов и товаров повседневного спроса в 160 городах России. Изначально сервис под названием Instamart в 2013 году создали Дмитрий и Андрей Жулины и Петр Федченков. В 2019 году сервис вошел в СП Сбербанка и VK. В начале 2021 года «Сбер» полностью выкупил сервис у VK за 12 млрд руб.

За 2022 год оборот «Сбермаркета» вырос в 1,7 раза, до 103,5 млрд руб. с учетом НДС. По данным СПАРК, за тот же период чистый убыток операционного юрлица сервиса — ООО «Инстамарт Сервис» — достиг 20,3 млрд руб. По оценке Infoline за 2022 год, «Сбермаркет» занял первое место в рейтинге по продажам продуктов питания.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что «Сбермаркету» удалось «выстроить бизнес-процессы внутри компании, чтобы замещать освобождающиеся должности топ-менеджеров собственными сотрудниками». Исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов полагает, что перестановки в составе топ-менеджмента сервиса не связаны со стратегическими изменениями и компания продолжит реализацию своих проектов.

По словам господина Бурмистрова, в этом году «Сбермаркет» активно масштабирует запущенный в конце 2022 года во всех городах-миллионниках проект доставки еды из ресторанов. Тем не менее, по мнению господина Кургузова, этот сегмент у «Сбермаркета» значительно отстает от аналогичных проектов «Яндекса» — «Яндекс Еды» и «Маркет Деливери». В то же время, добавляет эксперт, у «Сбермаркета» есть достаточное финансирование для наращивания доли в сегменте доставки еды из заведений общепита.

По оценке Infoline, за первое полугодие 2023 года рынок e-grocery вырос на 36,5% год к году, до 404 млрд руб. По итогам 2023 года прогнозируется рост на 44–48%, до 900–925 млрд руб. В Data Insight прогнозируют по итогам этого года замедление темпов роста числа заказов на этом рынке до 45%, или 583 млн заказов, в то время как в 2022 году рост составил 75% год к году. В компании прогнозируют увеличение совокупной выручки операторов e-grocery в 2023 году на 39% год к году, до 770 млрд руб., в то время как год назад рост составил 66%.

Драйвером для этого рынка является экспресс-доставка, считает Михаил Бурмистров. Но в отличие от «Вкусвилла» и «Азбуки вкуса», для «Сбермаркета» и «Самоката», напоминает эксперт, такие проекты все еще убыточны и поддерживаются за счет дополнительных инвестиций.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев

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