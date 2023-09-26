США направили Украине список необходимых реформ для продолжения военной помощи

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Майк Пайл отправил Межведомственной координационной платформе доноров (объединяет ЕС, страны G7 и партнеров из финансовых институтов) письмо с перечнем реформ, необходимых Украине для предоставления ей военной помощи. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на копию письма.

По данным издания, реформы касаются работы Наблюдательных советов государственных предприятий Украины, антикоррупционных органов, включая НАБУ, Высшего совета правосудия и судебной организации в целом. Также в письме говорится о необходимости реформ в Минобороны и других силовых ведомствах, в том числе СБУ.

Изменения в документе прописаны по приоритетности их внедрения. В зависимости от этого предлагается временной промежуток: от нуля до трех месяцев, от трех до шести, до одного года и 18 месяцев. Копию письма также получил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Офис президента Владимира Зеленского.

Межведомственная координационная платформа донов была запущена 26 января этого года. Ее задача — поддержка процесса восстановления и реконструкции Украины после завершения боевых действия. В нее входят высокопоставленные чиновники Украины, а также ее союзников.

Лусине Баласян