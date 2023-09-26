ЦФА протестировали оператора

Группа Московской биржи впервые на российском рынке провела сделку с участием оператора обмена цифровых финансовых активов (ЦФА). Однако пока это было тестирование нового сервиса. И хотя некоторые площадки заявили о начале вторичного обращения выпущенных на них ЦФА до конца года, полноценный вторичный рынок может заработать нескоро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На российском рынке состоялась первая сделка с участием оператора обмена ЦФА. Согласно раскрытой 25 сентября информации, Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) как оператор информационной системы (ИС) выпустил ЦФА, эмитентом которых выступил «ГПБ-факторинг». Выпуск структурирован в форме денежного требования объемом 100 млн руб. сроком обращения 1 день со ставкой 13% годовых. После этого активы были проданы на площадке обмена Московской бирже, пояснили на ней. Покупатель не раскрывается. В «ГПБ-факторинг» не ответили на запрос “Ъ”.

НРД вошел в реестр операторов ИС, имеющих право на выпуск ЦФА, 3 августа текущего года. Помимо него в реестр операторов ИС входят восемь компаний и банков, первая из которых вошла в реестр еще в феврале 2022 года. В реестр обмена ЦФА входит только Московская биржа. Кроме нее документы для включения в этот реестр подавала «СПБ Биржа». К настоящему времени выпущено более 120 выпусков ЦФА, номинальный объем которых приближается к 40 млрд руб.

Опрошенные “Ъ” эксперты назвали выпуск токенизированным аналогом овернайта. Однако столь короткие выпуски редки для этого рынка. Другой аналогичный по сроку выпуск состоялся на площадке Сбербанке в июле. Другие выпуски ЦФА в основном размещались на сроки от месяца, а в последнее время — до полугода и более.

Эксперты считают проведенную сделку тестовой. Как отмечает основатель Cross Finance Александр Мамасидиков, НРД пока будет экспериментировать с форматами, искать, «что бы еще токенизировать и превратить в ЦФА, насколько это удобно для инвесторов и эмитентов».

Исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний (АФК) Дмитрий Шевченко уточняет, что «факторинговые сделки, как показывает практика, пока самая логичная сфера применения ЦФА на денежные требования». С учетом последнего размещения уже пять компаний отрасли провели такие сделки. Вместе с тем сами параметры сделки не характерны для этого направления. «При средней оборачиваемости факторингового портфеля на рынке в 60–70 дней в данном кейсе важен не срок, а факт сделки»,— отмечает господин Шевченко.

В случае выпуска и вторичного обращения эмитенту и инвестору придется заплатить комиссионные обоим операторам. Но тарифы НРД — достаточно низкие, хоть и определяются по сложной формуле.

В частности, поясняет преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Дмитрий Кириллов, НРД взимает при размещении ЦФА со сроком обращения до 7 дней фиксированный платеж в 35 тыс. руб. плюс первичная стоимость сделки, умноженная на количество дней и коэффициент 0,000028%. Для выпусков ЦФА на срок от 8 до 360 дней количество дней не учитывается. При этом фиксированный платеж в зависимости от срока и объема выпуска составляет от 56 тыс. руб. до 3,9 млн руб. К этом добавляется первичный объем сделки, умноженный на 0,00875%. Биржа в свою очередь взимает комиссионные, которые зависят от срока обращения ЦФА и размера выпуска.

С появлением более активного вторичного рынка можно ожидать активизации инвесторов и их интереса к ЦФА, полагает господин Мамасидиков.

Другие операторы ИС также могут обеспечить вторичные сделки на своих площадках. Гендиректор «Атомайз» Екатерина Фроловичева подчеркивает, что компания была первой в России, которая провела сделки на вторичном рынке с ЦФА уже в конце 2022 года. Тем не менее в настоящее время регулярных сделок на вторичном рынке не проводится. В частности, по ряду выпусков, размещенных на площадке Альфа-банка, вторичное обращение заявлено с 1 ноября 2023 года.

В правилах операторов ИС оговариваются правила привлечения операторов обмена ЦФА, в том числе требования к ним. В «Мастерчейн» заявили, что ведут переговоры с Московской биржей для полноценной реализации вторичного рынка ЦФА для своих клиентов, «однако это не быстрый процесс, так как необходима глубокая интеграция ИТ-систем».

Ксения Куликова, Полина Трифонова