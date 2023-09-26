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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 26 сентября

Госдума соберется на пленарное заседание.

В Москве пройдет заседание ЦИК. В повестке вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого «Единой Россией», Александру Сидякину.

В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор Алексею Навальному, получившему 19 лет колонии по делу об экстремизме.

В Нью-Йорке по запросу России состоится заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков».

В Риме пройдут государственные похороны бывшего президента страны, пожизненного сенатора Джорджо Наполитано, скончавшегося 22 сентября на 99-м году жизни.

В Москве пройдет IХ Стратегический форум гражданской авиации.

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