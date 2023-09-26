Все уже прочитано до вас

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Фигурантов дела о газификации за взятки решили ограничить в том, к чему они и не приступали

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд по ходатайству следствия ограничил ознакомление с материалами уголовного дела бывших руководителей АО «Газпром газораспределение Краснодар», обвиняемых в получении взяток на сумму более 100 млн руб. за газификацию объектов, а также их адвокатов. Тома фигурантам предоставили еще в апреле, но тогда же они коллективно отказались их читать, предложив быстрее направить их в суд. Только через шесть месяцев в СКР фактически решили пойти фигурантам навстречу и до конца октября передать результаты своей работы для утверждения обвинения в Генпрокуратуру.

Экс-гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев

Экс-гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев

Фото: OAO «Газпром газораспределение Краснодар»

Экс-гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев

Фото: OAO «Газпром газораспределение Краснодар»

Постановление об ограничении обвиняемых и их защитников в ознакомлении с материалами расследования вынесла судья Наталья Дударь, рассмотрев соответствующее ходатайство следователя ГСУ СКР. В нем говорилось, что расследование в отношении экс-гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева, его бывшего заместителя по вопросам строительства Александра Савостьянова, заместителей директоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева, Константина Лютого и Олега Власова было завершено 20–21 апреля этого года. Тогда следователи предъявили им обвинение в создании преступного сообщества (ОПС) и участии в нем, а также в получении взяток (ст. 210 и ст. 290 УК РФ).

По версии ГСУ СКР, ОПС действовало с мая 2017 до ноября 2021 года, когда его участников задержали. За это время они получили более 114 млн руб. в качестве взяток от застройщиков жилых домов, гостиниц и промышленных объектов за их подключение к газовым сетям.

По данным “Ъ”, все фигуранты и их защитники для сокращения времени решили, что для ускорения процесса обвиняемые откажутся от чтения материалов, составляющих 130 томов, а адвокаты, пересняв дело, перескажут подзащитным наиболее важные моменты в обвинении.

Однако следствие почему-то продолжило не только предоставлять материалы защитникам, но и носить тома в СИЗО, где содержатся арестованные менеджеры. В результате ни те, ни другие с делом не ознакомились, но представители ГСУ СКР все равно решили ограничить затянувшийся, по их версии, процесс. Чтение, говорится в ходатайстве следствия, поступившем в Басманный райсуд, «не представляет особой сложности, поскольку со значительной по объему частью материалов уголовного дела в виде допросов, постановлений о назначении экспертиз и с заключениями экспертов адвокаты ознакомились в ходе расследования уголовного дела». Кроме того, отмечается, что защитники обвиняемых «активно снимают копии с материалов уголовного дела и обмениваются ими между собой». Однако, решили в ГСУ СКР, даже этот процесс обвиняемые и их представители затянули, что «создает угрозу реализации права других участников уголовного процесса на доступ к правосудию в разумный срок».

Фигурантами уголовного дела также являются руководители ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие "Газовик"» Сергей Асадов и Сергей Лебедь, а кроме того — учредитель ООО «Инженерсервис» Наталья Токаренко.

Интересно, что обвиняемые поддержали заявление следствия или были не против его удовлетворения, а их защитники сообщили, что им для завершения процедуры, снятия копий и пересылке другим понадобятся несколько дней и все недочитанные тома сразу. Последние им так и не предоставили, как полагают адвокаты, это связано с тем, что в СКР не уложились в сроки и продолжали проводить следственные действия уже после объявления об окончании расследования, тогда же материалы подшивались в тома.

Представители господина Савостьянова, которых, как и других защитников, ограничили в ознакомлении сроком до 12 октября, обжаловали данное решение в Мосгорсуде.

В заявлении говорится, что фактически решение Басманного райсуда было «скопировано» с текста ходатайства следователя «с теми же ошибочными формулировками и грамматическими ошибками». При этом отмечается, что согласно ч. 3. ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса, если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают это время, то на основании судебного решения устанавливается определенный срок для завершения данной процедуры. Но так как бывший замдиректора «Газпром газораспределение Краснодар» и все три его защитника к ознакомлению не приступали, то и огранивать в данном случае просто нечего.

Николай Сергеев

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