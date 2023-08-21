Не читать, так просто посидеть

Мосгорсуд в понедельник продлил до конца ноября аресты бывших руководителей АО «Газпром газораспределение Краснодар», обвиняемых Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) в получении взяток на сумму более 100 млн руб. за газификацию объектов. Следствие по делу давно завершено, а продление содержания под стражей было обусловлено необходимостью ознакомления фигурантов и их адвокатов с материалами дела. От данной процедуры участники судопроизводства, не согласные с обвинение, дружно отказались, но тома им продолжают носить в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар» Экс-гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Ранее, продлевая аресты фигурантов скандального уголовного дела на три месяца, до 22 августа, судья Мосгорсуда отметил, что этого срока вполне хватит, чтобы соблюсти все оставшиеся формальности, а материалы отправить на утверждение в Генпрокуратуру. Но вышло по-другому.

Большинство из обвиняемых и их защитники отказались читать 130 томов расследования в оригинале, выделив нескольких адвокатов, которые готовы были переснять нужные материалы и разобраться с ними самостоятельно.

По версии обвиняемой стороны, данная процедура ускорила бы в разы ход досудебного разбирательства, и фигуранты наконец бы предстали перед судом.

Под стражей они находятся с ноября 2021 года, когда были арестованы постановлениями Басманного райсуда.

Снова ходатайствуя о продлении арестов, следствие в качестве основной причины указало в Мосгорсуде необходимость ознакомления обвиняемых с делом, от которого они отказались. В связи с этим защита предположила, что проблема связана вовсе не с чтением (в СИЗО продолжают носить отдельные материалы, которые фигуранты не открывают), а с тем, что дело еще полностью не подготовлено для подписания обвинительного заключения и передачи его в надзор. «Еще не закончена как минимум одна из экспертиз»,— отметил защитник одного из фигурантов.

В итоге Мосгорсуд снова полностью удовлетворил требование следствия, оставив обвиняемых в СИЗО до 22 ноября.

Фигурантами расследования являются экс-гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев, его бывший заместитель по вопросам строительства Александр Савостьянов, заместители директоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев, Константин Лютый и Олег Власов. Кроме того, по делу проходят руководители ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие "Газовик"» (АССМП «Газовик») Сергей Асадов и Сергей Лебедь, а также учредитель ООО «Инженерсервис» Наталья Токаренко.

По версии ГСУ СКР, преступное сообщество (ст. 210 УК РФ), в которое они входили, действовало с мая 2017 до ноября 2021 года, когда фигурантов задержали. Следствие полагает, что участники ОПС вымогали и получали взятки (ст. 290 УК РФ) от застройщиков жилых домов, гостиниц и промышленных объектов за их подключение к газовым сетям. Криминальный доход участников схемы, по подсчетам следствия, составил более 114 млн руб.

Никто из фигурантов свою вину не признает. «Производство следственных действий по делу было закончено 20 апреля этого года. Наш подзащитный Савостьянов сообщил, что отказывается от ознакомления, о чем был составлен протокол. В связи с этим гарантированные Конституцией право обвиняемого на защиту не должно вступать в противоречие с определенными требованиями УПК»,— заявил адвокат Дмитрий Сухов.

Николай Сергеев