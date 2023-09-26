Партийный начальник поработает простым депутатом

Во вторник глава центрального исполкома «Единой России» и заместитель секретаря ее генсовета Александр Сидякин официально получит мандат депутата Госдумы. Предоставлять ему какую-либо дополнительную руководящую должность во фракции, комитете или руководстве Думы пока не предполагается. Господин Сидякин продолжит работать в качестве главы исполкома (но теперь уже на освобожденной основе), поэтому дополнительная организационная нагрузка ему ни к чему, объясняют источники “Ъ”. В то же время в администрации президента рассчитывают, что само его появление в Думе усилит контроль центрального аппарата партии над фракцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сидякин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Сидякин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

26 сентября Центризбирком должен официально передать вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» (ЕР) главе центрального исполкома партии Александру Сидякину. Место в нижней палате освободилось после того, как Игорь Кастюкевич, избравшийся в Думу в 2021 году по списку ЕР от Воронежской области, перешел на работу в Совет федерации в качестве сенатора от Херсонской области. Господин Сидякин тоже баллотировался в Думу по списку ЕР от Башкирии, однако на тот момент он руководил администрацией главы республики, поэтому отказался от мандата.

В конце 2021 года Александр Сидякин перешел на работу в ЕР, став одновременно главой центрального исполнительного комитета партии и заместителем секретаря ее генсовета. Уже само совмещение двух этих позиций было нетипичным для «Единой России» последних лет. Источники “Ъ”, близкие к руководству партии, объясняли тогда, что такое кадровое решение должно было повысить статус нового главы исполкома. Собеседники также не исключали, что впоследствии господин Сидякин, избиравшийся в Думу в 2011 и 2016 годах, может получить и депутатский мандат. Политик был на хорошем счету в администрации президента, и, по сведениям “Ъ”, его назначение на партийную должность состоялось не без участия ее представителей. Тогда же стало известно, что одной из задач Александра Сидякина на новом посту станет обновление электоральной базы партии перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами.

При этом после возвращения в Думу, по словам источников “Ъ” в партии и администрации президента, Александр Сидякин не получит каких-то дополнительных должностей в комитете, фракции ЕР или руководстве нижней палаты. «Пока не планировалось»,— ответил на этот вопрос источник в администрации. Как пояснили собеседники “Ъ”, это связано с тем, что у господина Сидякина остается серьезная нагрузка в виде руководства центральным исполкомом. Но теперь он будет занимать эту позицию на освобожденной основе, так как депутаты Госдумы не могут заниматься никакой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, творческой или научной.

По информации источников “Ъ”, Александр Сидякин, скорее всего, будет членом комитета по строительству и ЖКХ, где уже работал в Думе шестого и седьмого созывов. Как отметил собеседник “Ъ”, близкий к администрации президента, там рассчитывают на то, что получение господином Сидякиным депутатского статуса усилит связь партии с ее думской фракцией.

Напомним, что секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак является первым вице-спикером Совета федерации. Перешедший в Совет федерации Игорь Кастюкевич занимал в Думе посты зампреда комитета по молодежной политике и замруководителя фракции ЕР. Окончательного решения о том, кто из думских единороссов займет эти позиции, пока не принято, говорят источники, но одним из возможных кандидатов, по их словам, является депутат Артем Туров.

Андрей Винокуров