«Одноклассники» выпустили крупное обновление ленты новостей

Социальная сеть «Одноклассники» выпустила масштабное обновление ленты новостей, в котором был переработан внешний вид ленты и добавлен новый функционал. Также изменился алгоритм ранжирования новостей, благодаря чему пользователям будет показываться более свежий и набирающий популярность контент.

В новой ленте новости теперь располагаются выше, а сервисы «Моменты» и «Увлечения» были объединены. Над основной лентой появилась кнопка для перехода к рекомендованным группам. Также рекомендации будут появляться на страницах публикаций и видеороликов при их открытии — теперь там будут показываться другие посты того же автора или похожий контент.

Алгоритмы ленты теперь быстрее переобучаются на основе того, как пользователь взаимодействует с постами, также учитывается больше факторов при показе релевантных публикаций. В «Одноклассниках» утверждают, что лентой пользуется до 90% дневной аудитории соцсети, а обновление является частью политики по переходу к новому дизайну и визуальному стилю. В марте 2023 года «Одноклассники» сменили логотип, а также представили оригинальные шоу на платформе.

Евгений Федуненко