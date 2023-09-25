Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Одноклассники» выпустили крупное обновление ленты новостей

Социальная сеть «Одноклассники» выпустила масштабное обновление ленты новостей, в котором был переработан внешний вид ленты и добавлен новый функционал. Также изменился алгоритм ранжирования новостей, благодаря чему пользователям будет показываться более свежий и набирающий популярность контент.

В новой ленте новости теперь располагаются выше, а сервисы «Моменты» и «Увлечения» были объединены. Над основной лентой появилась кнопка для перехода к рекомендованным группам. Также рекомендации будут появляться на страницах публикаций и видеороликов при их открытии — теперь там будут показываться другие посты того же автора или похожий контент.

Алгоритмы ленты теперь быстрее переобучаются на основе того, как пользователь взаимодействует с постами, также учитывается больше факторов при показе релевантных публикаций. В «Одноклассниках» утверждают, что лентой пользуется до 90% дневной аудитории соцсети, а обновление является частью политики по переходу к новому дизайну и визуальному стилю. В марте 2023 года «Одноклассники» сменили логотип, а также представили оригинальные шоу на платформе.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...