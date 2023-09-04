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Коммерсантъ FM
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Бизнес не сошелся с «Почтой России»

Почему онлайн-ритейлеры не готовы платить инфраструктурный сбор

Маркетплейсы просят отказаться от платежей в пользу «Почты России». Крупнейшие интернет-компании направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, выяснил Forbes. Речь там идет о так называемом инфраструктурном сборе. Весной «Почта России» предложила взимать 0,5% от квартального оборота с онлайн-ритейлеров при условии, что годовая выручка компании превышает 1 млрд руб. Деньги в итоге должна получить «Почта России». Взамен она гарантирует доставку товаров из интернет-магазинов по всей стране.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бизнес идею раскритиковал. О том, что не устроило маркетплейсы, “Ъ FM” рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов:

«Что такое 0,5%? Весь оборот e-commerce в 2023 году составит примерно 6,5 трлн руб. Полпроцента — это 32,5 млрд. руб. У Ozon, например, вообще, никакой прибыли не было, то есть это добавится к его убыткам. У Wildberries прибыль — около 8-10 млрд руб. Если считать 0,5% от их выручки в 1,6 трлн, то "Почте России" надо будет отдать 8 млрд руб.

Как «Почта России» изменила правила оплаты труда

Цели, которые преследуют в данном случае законодатели, на самом деле уже реализованы. Есть в пояснительной записке тезис: нужна равная доступность товаров электронной коммерции. Но она и так уже обеспечена на территории всей страны. Или вторая цель: должен быть гарантированный поставщик товаров. Эта гарантия сейчас достигается за счет развитой инфраструктуры, которой весь e-commerce делится друг с другом — это и розничные магазины, и киоски, и нестационарные розничные объекты, и банки, и почтоматы, почтовые отделения, и специализированные пункты выдачи заказов, и монобрендовые.

Как обеспечить убыточные отделения "Почты России" финансированием — это уже другой вопрос. Он никакого отношения к декларируемым целям не имеет. Сегодня "Почта", а завтра РЖД придет и скажет: у нас вот есть несколько недозагруженных вагонов, нам было бы неплохо за счет участников рынка подсобрать на них.

Кроме того, сбор совершенно точно отразится на клиентах, цены на товары вырастут на 3-5% в зависимости от категории. Увеличатся и комиссии для продавцов маркетплейсов на 10-20%. Все это неизбежно повлечет за собой самые нежелательные последствия».

Как маркетплейсы и «Почта России» обсуждают альтернативу инфраструктурному платежу

До 2014 года «Почта России» субсидировалась государством. Ее убыток в 2022-м авторы письма оценивают в 27 млрд руб. Но дела у госкомпании постепенно улучшаются, отмечает глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. А вот сбор с маркетплейсов может в итоге навредить «Почте России»:

«Сейчас мы видим, что новая команда "Почты России" начинает реализовывать некоторые меры, выстраивается определенное взаимодействие с маркетплейсами. И первые результаты, связанные с тем, что ее убыток начал сокращаться, уже заметны. Если "Почта России" будет эффективно коммуницировать с маркетплейсами и развивать комплекс услуг для них — это один момент. И второй — это, конечно, то, что касается трансграничной торговли. На данный момент для "Почты России" есть окно возможностей, чтобы расширить объем услуг.

Однако, во-первых, инициативы компании по этому налогу, конечно же, не способствуют развитию партнерских отношений с крупнейшими маркетплейсами. Во-вторых, инфраструктурный налог проблему не решит. В конечном итоге он ухудшит положение ритейлеров, конечно же.

Но опять-таки глобально "Почта России" будет вытеснена из всех ключевых направлений в сегменте онлайн-торговли, потому что маркетплейсы будут развивать свою инфраструктуру . И это, конечно, негативно повлияет на возможности совместных проектов».

Вопросы к инициативе возникли не только у бизнеса. Как писали «Ведомости», против идеи выступил Минпромторг — там указывали на риск негативных последствий. А в Минэкономразвития считают, что этот механизм еще требует обсуждения.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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