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Коммерсантъ FM
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Заемщики-«шоперы» набирают кредиты

Как финансовые организации вычисляют недобросовестных заемщиков

На банковском рынке появился новый вид мошенников. Их называют заемщики-«шоперы». Таким клиентам удается одновременно набрать кредитов сразу в нескольких финансовых организациях. На это обратила внимание компания «АктивБизнесКонсалт» (АБК) — дочка «Сбера». Как такое возможно? И почему банки не блокируют таких клиентов? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мошенники работают через платформы-агрегаторы и одновременно подают заявки на кредит сразу в несколько финансовых институтов. И получают одобрение. Это при том, что банки ужесточили условия для выдачи займов.

Как будет работать система персональной блокировки возможности выдачи займа

Как будет работать система персональной блокировки возможности выдачи займа

Но информация о выданных деньгах просто не успевает дойти до бюро кредитных историй, заявила в кулуарах форума «Лидеры цифрового развития» заместитель генерального директора компании АБК Евгения Уткина. Она привела в пример должника, который сумел взять кредит в 58 компаниях, что стало рекордом. И, по словам Уткиной, вскоре встанет вопрос, что делать с такими заемщиками-«шоперами».

Но вычислить этих клиентов можно уже сейчас, отмечает заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин:

«При подаче заявки на получение кредита банк обязательно запрашивает кредитный отчет в НБКИ. Эта информация сразу же попадает в кредитную историю. И кредитор, который пользуется этой триггерной системой, в состоянии "выловить" подозрительную кредитную активность, когда заемщик в короткий промежуток времени — 5-15 минут — отправляет несколько заявок.

Если информацию о заявке в запросе кредитного отчета мы видим сразу, то данные о выданных средствах могут доходить до бюро до трех дней».

Этим и пользуются так называемые заемщики-шоперы. Но временной люфт сокращается. И с 1 января информация о выданных кредитах будет поступать в БКИ не за три, а за два. А в перспективе все перейдет в онлайн, уверяют участник рынка. И выданные кредиты будут видны в режиме реального времени, как и сейчас сами заявки.

А пока финансовые институты заняты другим и готовы рисковать, замечает начальник управления по противодействию мошенничеству одного из коммерческих банков Николай Пятиизбянцев:

«Поскольку сейчас все банки находятся в условиях очень жесткой конкуренции, то чем быстрее они выдают кредит, тем конкурентоспособнее. Банки готовы терпеть убытки за счет невозвратов займов, но зато выдавать кредиты очень быстро.

Предложение взять какую-то паузу бизнес воспринимает очень отрицательно, и поэтому все очень торопятся. Чем быстрее выдал кредит, тем у тебя больше преимущества на рынке. В этом проблема».

Август стал рекордным по числу выданных кредитов. На фоне падения рубля и поднятия ключевой ставки россияне взяли у банков почти 1 трлн руб., следует из отчета ЦБ о развитии банковского сектора. Брали чаще ипотеку, но существенно вырос и портфель потребзаймов. Нарастить клиентскую базу пытались все, в том числе маркетплейсы, отмечает основатель финтех-проекта «Деньги Вперед» Павел Гужиков:

«Бигтех активно открывал свои МФО. У них сильно проще пройти вот этот рескор, и, по сути, они не взаимодействуют. То есть "Яндекс Маркет" не знает, что происходит у Ozon. Ozon не понимает, как конкретно кредитует Wildberries. И тут появляются мошенники, которых сейчас называют "шоперами", и очень хорошо эксплуатируют ситуацию.

Как «Тинькофф» прислушается к мошенникам

Как «Тинькофф» прислушается к мошенникам

Это небольшие чеки — до 5 тыс. руб., их легче одобрять, в портфеле они не занимают очень много места, но и банки, и компании готовы их списывать. Мошенник, например, через неделю получает заказы на 50 тыс. руб., делает так каждую неделю, а потом реализует этот товар или как-то иначе его прокручивает».

И речь может идти уже о десятках миллионов рублей ежемесячно в виде таких кредитов, добавляет Гужиков. А возвращать, видимо, их будет некому. Между тем просрочки растут — только за июль плюс 566 млрд руб. И общий долг российских домохозяйств, по данным ЦБ, к началу августа превысил 32 трлн руб.

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