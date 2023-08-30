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Коммерсантъ FM
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«Тинькофф» прислушается к мошенникам

Как банк компенсирует ущерб от действий злоумышленников

«Тинькофф» запускает сервис защиты от телефонных мошенников с возможностью вернуть похищенные деньги. В банке гарантируют, что технология обезопасит клиентов от кражи — с вероятностью более 99% определит злоумышленника во время звонка. Если же этого не произойдет, и мошенники все же похитят деньги, то компания обещает компенсировать потери. Подробности — у Александра Рассохина.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ FM” в «Тинькофф», сервис «Защитим или вернем деньги» включает в себя определитель номера, блокировку подозрительных трансакций, а также защиту звонков и переводов. Технологии работают с помощью искусственного интеллекта, который анализирует номер собеседника и другие технические характеристики телефонного звонка с злоумышленником.

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Насколько успешным может оказаться такой сервис? И пойдут ли по этому пути другие банки? Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков напоминает, что у «Тинькофф» собственный телеком-оператор, который также будет задействован в работе сервиса:

«На мой взгляд, "Тинькофф" объединяет возможности и оператора, и банковской структуры, то есть при помощи big data они могут анализировать не только номерные емкости на предмет спамеров и людей, которые совершают противоправные действия, но и со стороны банка отслеживать спорные и сомнительные трансакции, какие-то направления и блокировать их изначально. Поэтому компания, естественно, не занимается меценатством. Если она гарантирует с вероятностью 99% беспроблемное прохождение финансовых средств, значит, имеет все силы для того, чтобы осуществить.

Для пользователя это хорошо тем, что он практически полностью ограждает себя от каких-либо действий третьих лиц. А в случае, если произойдет что-то неправомочное, банк это компенсирует. Трудно сказать, пойдут ли по такому пути другие банки. Каждая банковская система по-своему развивается. Допустим, у "Сбера" свои направления, не уверен, что они пойдут на возврат финансовых средств. Но тренд налицо — все организации стараются снизить вероятность возникновения каких-либо проблем с трансакциями».

Системы защиты пропускают нападение

Системы защиты пропускают нападение

В «Тинькофф» уверяют, что защита покроет ущерб не только от перевода денег мошенникам, но и от раскрытия реквизитов карты, кодов доступа в мобильном приложение, снятия денег в банкомате. Впрочем, вернуть средства можно будет только в том случае, если звонок поступил на номер «Тинькофф Мобайл» и клиент не проигнорировал предупреждения компании о том, что звонит потенциальный мошенник.

В июле Госдума приняла законопроект о защите россиян от финансовых мошенников. В частности, банки и платежные системы должны будут проверять подозрительные трансакции, приостанавливать операции и возвращать средства клиенту. Новая норма вступит в силу следующим летом. Однако вопросы к самому механизму остаются, отмечает эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская:

«Если человек пытается дропперам перевести деньги, банк будет трижды его спрашивать, затем средства будут еще и заморожены. И нужно будет обратиться в отделение банка, то есть там сложная схема подтверждения. В конечном итоге все равно есть возможность того, что злоумышленники будут каким-то образом вести свою жертву несколько дней и добьются все-таки своего.

При этом вполне вероятно, что будут использовать не засвеченные еще, не попавшие в базы дропперов Центробанка счета и карты.

И вот здесь есть слабое звено: нередки случаи, когда злоумышленники ведут жертву до банкомата или в отделение банка, заставляют там обналичивать счета и потом через какие-то другие банкоматы и электронные кошельки переводить на якобы защищенный счет все деньги. Таких случаев немало, и, к сожалению, система, которая описана в законе, от этого не защищает. А вот тот сервис, который предлагает "Тинькофф" — это, на наш взгляд, наиболее оптимальная конструкция. Мы надеемся, что этому примеру последуют и все остальные».

По информации Центробанка, только за прошлый год мошенники похитили со счетов россиян 14 млрд руб.

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