Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил власти США в срыве интервью с Путиным

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон утверждает, что власти США помешали ему взять интервью у президента России Владимира Путина. Он заявил об этом в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Bello / Reuters Фото: Marco Bello / Reuters

По его словам, власти Штатов на протяжении десятилетий предпринимали «очень агрессивные попытки» контролировать то, что попадает в американские СМИ. «Я же попытался взять интервью у Владимира Путина, но американское правительство остановило меня»,— сказал господин Карлсон.

Какие-либо подробности о планировавшемся интервью он не привел. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в конце августа говорила, что Такер Карлсон попросил о таком интервью.

Fox News в апреле объявила о прекращении сотрудничества с Такером Карлсоном. Он был политическим обозревателем, известным своими консервативными взглядами и активной критикой президента США Джо Байдена. Журналист неоднократно жаловался на цензуру в американских СМИ.

Лаура Кеффер