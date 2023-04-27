Экс-телеведущий Fox News Карлсон заявил о цензуре в американских СМИ

Бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что в американских медиа действует запрет на обсуждение важных тем. По его словам, дебаты о значительных событиях оказались под запретом по решению «обеих политических партий и их доноров». Свое видеообращение он опубликовал на странице в Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такер Карлсон

Фото: Lucas Jackson/File Photo/File Photo/File Photo, Reuters Такер Карлсон

Фото: Lucas Jackson/File Photo/File Photo/File Photo, Reuters

«Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы… дискуссии об этом не разрешены в американских медиа»,— рассказал господин Карлсон в видеообращении.

По словам Такера Карлсона, существующие дискуссии в американских СМИ стали «невероятно глупыми» и «ничего не значащими». «Осознание этого наводит депрессию. Однако это не постоянно… Правда восторжествует. Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова. Скоро увидимся»,— добавил он.

24 апреля Fox News объявил о том, что прекращает сотрудничество с телеведущим Такером Карлсоном. Он был популярным ведущим и политическим обозревателем, известным своими консервативными взглядами и в числе прочего активной критикой президента США Джо Байдена. Вел политическое ток-шоу на Fox News с ноября 2016 года. Оно выходило в вечерний прайм-тайм и собирало аудиторию 3–4 млн зрителей. Уход Такера Карлсона привел к падению капитализации Fox на 5%.

Подробнее о том, за что Fox News уволил Такера Карлсона,— в материале «Ъ FM».

Милена Костерева