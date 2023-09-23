Леонид Пасечник избран на пост главы ЛНР

Депутаты Народного совета Луганской народной республики избрали Леонида Пасечника на пост главы ЛНР, передает «РИА Новости». Позднее господин Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что принес присягу на верность Конституции РФ и вступил в должность главы региона. До этого он был временно исполняющим обязанности главы ЛНР.

Как сообщает агентство, на заседании присутствовало 49 депутатов. В качестве кандидатов на должность главы республики были также представлены депутат Народного совета от КПРФ Александр Ермоленко и глава регионального отделения партии «Новые люди» Вадим Колесник. За кандидатуру господина Пасечника все депутаты проголосовали единогласно, передает «РИА Новости».

Леонид Пасечник родился 15 марта 1970 года в Луганске (тогда — Ворошиловград). В 1975 году его семья переехала в Магадан. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. В 1993—2014 годы был сотрудником Служб безопасности Украины, занимал в ведомстве различные должности. В 2014 году перешел на сторону сил ЛНР. 9 октября 2014 года был назначен министром государственной безопасности ЛНР.

24 ноября 2017 года стал исполняющим обязанности главы ЛНР. 25 ноября был утвержден в должности главы ЛНР. 11 ноября 2018 был избран главой ЛНР, по итогам выборов набрав 68,3% от числа пришедших на голосование. 4 октября 2022 года был назначен врио главы ЛНР после присоединения республики к РФ.

Ранее сегодня, 23 сентября, на пост главы Донецкой народной республики был избран Денис Пушилин. До этого после вхождения субъекта в состав России в октябре 2022 года он был временно исполняющим обязанности.

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Эрдни Кагалтынов