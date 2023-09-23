Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Леонид Пасечник избран на пост главы ЛНР

Депутаты Народного совета Луганской народной республики избрали Леонида Пасечника на пост главы ЛНР, передает «РИА Новости». Позднее господин Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что принес присягу на верность Конституции РФ и вступил в должность главы региона. До этого он был временно исполняющим обязанности главы ЛНР.

Как сообщает агентство, на заседании присутствовало 49 депутатов. В качестве кандидатов на должность главы республики были также представлены депутат Народного совета от КПРФ Александр Ермоленко и глава регионального отделения партии «Новые люди» Вадим Колесник. За кандидатуру господина Пасечника все депутаты проголосовали единогласно, передает «РИА Новости».

Леонид Пасечник родился 15 марта 1970 года в Луганске (тогда — Ворошиловград). В 1975 году его семья переехала в Магадан. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. В 1993—2014 годы был сотрудником Служб безопасности Украины, занимал в ведомстве различные должности. В 2014 году перешел на сторону сил ЛНР. 9 октября 2014 года был назначен министром государственной безопасности ЛНР.

24 ноября 2017 года стал исполняющим обязанности главы ЛНР. 25 ноября был утвержден в должности главы ЛНР. 11 ноября 2018 был избран главой ЛНР, по итогам выборов набрав 68,3% от числа пришедших на голосование. 4 октября 2022 года был назначен врио главы ЛНР после присоединения республики к РФ.

Ранее сегодня, 23 сентября, на пост главы Донецкой народной республики был избран Денис Пушилин. До этого после вхождения субъекта в состав России в октябре 2022 года он был временно исполняющим обязанности.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...