Денис Пушилин снова стал главой ДНР

Денис Пушилин на заседании Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) был избран главой региона. До этого после вхождения субъекта в состав России в октябре 2022 года он был временно исполняющим обязанности. Об этом сообщается в Telegram-канале Дениса Пушилина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«После процедуры тайного голосования был назван избранный депутатами глава Донецкой Народной Республики. Им стал действующий глава региона Денис Пушилин»,— говорится в сообщении. На заседании присутствовал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. После заседания прошла инаугурация.

В качестве кандидатов на пост главы ДНР были предложены первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев и координатор местного отделения ЛДПР Андрей Крамар.

Денис Пушилин в 1999–2000 годах служил в Национальной гвардии Украины (в Крыму), а во время учебы в вузе, по данным СМИ, начал работать в дистрибуторской компании и кондитерской фирме «Сладкая жизнь». С 2011 по 2013 год был функционером финансовой пирамиды МММ на Донбассе.

Политическая карьера Дениса Пушилина началась в декабре 2013 года, когда он от партии МММ («Ми Маємо Мету» — «Мы имеем цель»), созданной основателем МММ Сергеем Мавроди, баллотировался в Верховную раду. В 2014 году проводил митинги возле здания администрации Донецкой области.

В конце 2017 года он стал руководить Русским центром в Донецкой области, а уже через год, после убийства предыдущего руководителя республики Александра Захарченко, стал врио главы ДНР. Выиграл выборы на эту должность в том же году.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина