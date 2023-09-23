Главные новости за 23 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодар 23 сентября отмечает 230-летие. Утром над городом пролетели парашютисты с флагами столицы Кубани и России.

На период празднования юбилея в Краснодаре ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать с 22 по 25 сентября.

В Анапе пройдет суд по сносу жилья приемной семьи Дани Милохина. Заседание состоится 25 сентября. В суд с исковым заявлением к приемному отцу блогера вышла мэрия.

«Уральские авиалинии» уже второй раз сломали паралимпийцу Николаю Руденко электроколяску. Это произошло при перелете из Москвы в Сочи. Началась доследственная проверка.

Бизнесмены недружественных стран Европы ищут пути сотрудничества с Краснодарским краем, заявил гендиректор фонда развития региона Илья Шакалов.

В Севастополе силами ПВО снова была сбита ракета. Ее обломки упали у причала в районе Сухарной балки.

В Краснодаре более 100 многоквартирных домов могут остаться без отопления. Причиной являются долги ТСЖ и УК перед тепловиками, которые должны проверить внутридомовые сети.

В Сочи площадь ярмарки на Мацесте во время модернизации расширят до 1,9 тыс. кв. м. Это позволит увеличить число мест для фермеров и товаропроизводителей на 50, до 210.

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации со сносом дома в ЖК «Новоселье» и нарушении застройщиком ЖСК «Наш дом» прав пайщиков. Более 100 семей могут лишиться недвижимости.

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