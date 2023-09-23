Над Краснодаром пролетели парашютисты с флагами города и России

В честь 230-летия Краснодара над городом пролетели парашютисты с флагами столицы Кубани и России. Как сообщает телеканал «Краснодар», профессионалы устроили поздравление спонтанно.

Парашютисты приземлились рано утром 23 сентября в районе «Энки» и Западного обхода Прикубанского округа.

В 10:00 флаг Краснодара подняли на Главной городской площади. Церемония сопровождалась гимном города, сообщает пресс-служба мэрии. После этого вдоль площади проехали колонны современных и ретроавтомобилей и мотоциклов с флагами России, Кубани и Краснодара.

23 и 24 сентября столица Кубани отмечает 230-летие. В эти дни в Краснодаре пройдут десятки мероприятий. Однако фейерверка и концерта на главной городской площади в этом году не будет.

Татьяна Ручкина

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