Авиакомпания сломала электроколяску паралимпийца при перелете из Москвы в Сочи

Одна из авиакомпаний сломала паралимпийцу электроколяску при перелете из Москвы в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По факту повреждения имущества инвалида началась доследственная проверка. Следователи установят все обстоятельства произошедшего.

Информация о повреждении электроколяски появилась в средствах массовой информации. Как сообщает портал Е1.ру, речь идет о паралимпийце Николае Руденко. Он является инвалидом первой группы и занимается паралимпийским спортом бочче. «Уральские авиалинии» уже второй раз сломали его электроколяску.

Татьяна Ручкина

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