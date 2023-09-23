На Севастополь совершена ракетная атака, обломки упали в районе Сухарной балки

В Севастополе силами ПВО снова была сбита ракета. Как сообщает губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие»,— написал Михаил Развожаев.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили, что морской пассажирский транспорт приостановил движение. Жители города сообщили в соцсетях, что звучала сирена о воздушной опасности.

Днем 22 сентября на штаб Черноморского флота была совершена атака пятью крылатыми ракетами. В Минобороне РФ сообщали, что один военнослужащий пропал без вести. Осколок одной из ракет упал у театра Луначарского.

Татьяна Ручкина

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