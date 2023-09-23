В Сочи площадь ярмарки на Мацесте расширят до 1900 «квадратов»

В Сочи площадь ярмарки на Мацесте во время модернизации увеличат до 1,9 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба мэрии, это позволит увеличить число мест для фермеров и товаропроизводителей на 50, до 210.

Масштабное обновление сельскохозяйственной ярмарки выходного дня начнется в ближайшие дни. По просьбам жителей микрорайона торговые точки продолжат работать в период модернизации. Часть торговых мест перенесут ближе к Мацестинскому виадуку.

Во время модернизации площадку забетонируют и подключат к электроснабжению, водоснабжению и водоотведению. Под ее крышей установят конструкции из материала, препятствующего нагреванию и проникновению солнечных лучей. Также там установят современный туалетный модуль и дополнительные контейнеры для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Все торговые места оборудуют с учетом единого стиля оформления.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что территория будет оформлена в цветах и символике городского флагманского проекта «Выбирай Сочинское». Он также поручил обустроить прямой проход от ярмарки на улицу Аллея Челтенхема и подъездные пути.

Татьяна Ручкина

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