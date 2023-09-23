Более 100 многоэтажек Краснодара могут остаться без отопления из-за долгов УК

В Краснодаре более 100 многоквартирных домов могут остаться без отопления. Как сообщает портал 93.ру со ссылкой на пресс-службу «Краснодартеплоэнерго», причиной являются долги ТСЖ и УК перед тепловиками, которые должны проверить внутридомовые сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По законодательству РФ, перед подачей отопления в дома организации должны провести гидравлические испытания, промыть систему отопления и оплатить долги перед ресурсоснабжающими организациями. Только после этого можно подать заявку на проверку выполненных работ.

«В прошлом году большинство жалоб на некачественное отопление поступало как раз из многоэтажек, где опрессовку и промывку проводили некачественно, либо и вовсе фиктивно. В этом году никаких уступок не будет»,— отметили в «Краснодартеплоэнерго», подчеркнув, что тепло будет подано только после устранения нарушений.

Отопительный сезон в Краснодаре обычно начинается во второй половине октября. Сейчас общая готовность жилого фонда составляет 94%.

Татьяна Ручкина

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