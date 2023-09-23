Гендиректор Фонда развития Кубани: в Европе ищут пути сотрудничества с регионом

Бизнес недружественных стран Европы ищет пути сотрудничества с Краснодарским краем. Но компании не хотят афишировать это, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора фонда развития региона Илья Шакалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В течение года мы имеем постоянные контакты и со странами Африки, и Ближнего Востока; есть контакты и с Балканскими странами»,— отметил Илья Шакалов.

По его словам, предприятия Венгрии и Молдавии заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями. Они намерены организовать бизнес-миссию в Гагаузию.

В начале сентября делегация Краснодара участвовала в стратегической бизнес-миссии российских регионов в Египет. На встрече генерал-губернатор Александрии Мохамед Тахер Эльшериф подтвердил готовность подписать побратимские отношения с администрацией Краснодара.

Татьяна Ручкина

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