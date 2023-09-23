В Анапе пройдет суд по сносу жилья приемной семьи Дани Милохина

На 25 сентября в Анапском районом суде назначено судебное заседание по вопросу сноса здания самовольной постройки, которое принадлежит приемной семье блогера Дани Милохина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Администрация обратилась в Анапский районный суд с исковым заявлением к Тюленеву Дмитрию Викторовичу о приведении в соответствие с разрешением ИЖС, сносе самовольной постройки и освобождении территории общего пользования»,— отметили в мэрии.

Власти Анапы сообщили, что проверку провели «на основании жалобы». Было установлено нецелевое использование земельного участка, а также нарушение градостроительных требований при строительстве недвижимости. Отмечается, что жилой дом и две хозпостройки возвели с нарушением норм отступа. Кроме того, одна из построек «имеет признаки магазина одежды», хотя участок не предназначен для ведения коммерческой деятельности. Сообщается, что собственник самовольно занял территорию общего пользования в 71 кв. м.

Ранее в сети распространилось видеосообщение приемного отца Дани Милохина Дмитрия Тюленева. В нем он сообщил о требованиях властей Анапы снести два их дома и закрыть семейный магазин, который якобы является единственным источником доходов семьи.

Татьяна Ручкина

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