В Краснодаре на период празднования дня города ввели режим повышенной готовности

С 22 по 25 сентября в Краснодаре действует режим повышенной готовности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
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Согласно документу, установлен местный уровень реагирования на угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. Службам поручается обеспечить готовность личного состава, техники и специальных средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС.
Документ обязует принять необходимые меры по обеспечению устойчивой работы объектов электро-, газо-, водоснабжения и инженерных коммуникаций, в том числе исключить плановые отключения потребителей.
23 и 24 сентября в Краснодаре проходят мероприятия, посвященные 230-летиию города. Масштабных мероприятий в этом году не организовали, в каждом районе проводятся локальные.
Рано утром над Краснодаром пролетели парашютисты с флагами города и страны. На главной городской площади прошла церемония поднятия флага.
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