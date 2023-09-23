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Коммерсантъ FM
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Минобороны: миротворцы РФ доставили жителям Карабаха более 50 тонн гумпомощи

Министерство обороны России сообщило, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе продолжает оказывать гуманитарную помощь местному населению после завершения военной операции Азербайджана в регионе. По данным ведомства, мирным жителям было передано более 50 тонн гумпомощи.

«Грузовым транспортом российских миротворцев в Степанакерт доставлено свыше 50 тонн груза, в том числе продовольственные пайки и гигиенические наборы, включающие в себя предметы первой необходимости»,— говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны РФ. По информации МО, в расположении миротворческого контингента РФ на данный момент продолжает находиться 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, который сейчас не могут вернуться в свои дома.

Российское военное ведомство уточняет, что свои действия миротворцы согласовывают как с представителями азербайджанских властей, так и с руководством непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Минобороны отметило, что контингент продолжит делать все для «недопущения кровопролития» в Нагорном Карабахе.

Накануне, 22 сентября, российское Минобороны сообщило, что вооруженные формирования Карабаха под контролем миротворцев сдают свое оружие в соответствии с договоренностями с азербайджанской стороной. Карабахскими военными уже сдано 6 единиц бронетехники, 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тыс. боеприпасов.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Спустя сутки азербайджанский президент Ильхам Алиев публично заявил о завершении операции, отметив, что все ее цели успешно достигнуты. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии в регионе погибло не менее 200 человек, было ранено еще 400. Из-за этого в Ереване четвертый день идут протесты, участники которых требуют немедленной отставки действующего премьер-министра страны Николы Пашиняна со своего поста.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Нет дома, кроме Арцаха».

Александр Кислов

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