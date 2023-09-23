Покупателям не хватило Москвы

Ажиотажный спрос на новостройки в августе привел к росту цен на первичном рынке жилья в городах Московской агломерации на 7% год к году. Динамика оказалась более выраженной, чем в самой столице. Самые дорогие подмосковные новостройки сосредоточены в Реутове, где стоимость предложения за год выросла на 18%, а наиболее бюджетные — в Лыткарино, где средние цены почти не увеличились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Средняя стоимость новостроек в городах—сателлитах Москвы на год выросла на 7%, до 191 тыс. руб. за кв. м по итогам августа, подсчитали в «Авито Недвижимости». Динамика оказалось более выраженной, чем в Москве, где цены за год выросли на 2,5%, до 302,6 тыс. руб. за кв. м. Согласно подсчетам «Циан.Аналитики», средняя стоимость первичной недвижимости в Московской области к середине сентября выросла на 2,7% год к году, до 170,6 тыс. руб. за кв. м. В Москве цены увеличились на 2,3%, до 332 тыс. руб. за кв. м.

Более выраженный рост стоимости новостроек в ближнем Подмосковье объясняется высоким спросом, который за год увеличился на треть, тогда как рост объема предложения менее выражен — на 22%, говорит руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Существенное влияние на рынок, по его мнению, оказал именно август. Как отмечают аналитики, потенциальные покупатели стремились в этом месяце заключать сделки из-за ожидания ухудшения условий по ипотечным займам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ и увеличением с 15% до 20% минимального размера первоначального взноса по программам кредитования с господдержкой.

В Москве за август 2023 года было зарегистрировано 11,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что стало рекордным значением за последний год и на 68% превысило показатель августа 2022 года. В Московской области число поступивших на регистрацию договоров выросло на 87% год к году, до 7,9 тыс. ДДУ. В таких условиях, за счет вымывания предложения, именно на август пришелся основной годовой прирост цен. По данным «Циан.Аналитики», средняя стоимость новостроек в Москве за этот месяц выросла на 1%, в Московской области — на 2,8%.

Среднюю стоимость лота в городах—сателлитах Москвы в «Авито Недвижимости» оценивают в 8 млн руб., в самой столице — в 15,7 млн руб.

Наиболее выраженный рост цен среди городов—сателлитов Москвы в «Авито Недвижимости» зафиксировали на первичном рынке Реутова. За год средняя стоимость жилья здесь выросла на 18%, до 247 тыс. руб. за кв. м, а средний лот подорожал на 32%, до 9,6 млн руб. Это самые высокие показатели среди городов—сателлитов Москвы. На долю Реутова приходится 3% от общего предложения в таких локациях. Новостройки Мытищ, на которые приходится 6% экспозиции, за год подорожали на 13%, до 206 тыс. руб. за кв. м. Бюджет лота здесь увеличился на 19%, до 8,9 млн руб., подсчитали в «Авито Недвижимости».

По данным «Авито Недвижимости», 20% предложения новостроек ближнего пояса Москвы сосредоточены в Видном. Средняя стоимость объектов в городе за год увеличилась на 11%, до 182 тыс. руб. за кв. м, а средний лот подорожал на 5%, до 7,1 млн руб. Наиболее бюджетные варианты сосредоточены в Лыткарино, где стоимость первичного предложения год к году в среднем выросла всего на 2%, до 124 тыс. руб. за кв. м. Снижение средней цены на 9% год к году, до 189 тыс. руб. за кв. м, аналитики отметили в Долгопрудном.

Александра Мерцалова