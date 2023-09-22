Главные новости за 22 сентября. Воронеж, Белгород, Курск

Семь человек пострадали при взрыве газа в белгородском Шебекине, в том числе, не менее пяти правоохранителей.

Количество заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11.

В приграничном районе Курской области провели рейд после сообщения о заходе ДРГ в регион.

Главе центрального исполкома «Единой России» Александру Сидякину передали мандат бывшего воронежского депутата Госдумы.

На пост первого замруководителя департамента физической культуры и спорта Воронежской области назначен Максим Шляхта.

Защита бывшего ректора ВГТУ Сергея Колодяжного, который получил 7,5 лет колонии общего режима за присвоение, попросила суд заменить неотбытую часть наказания принудительными работами.

Белгородское управление Федеральной налоговой службы подало иск о признании банкротом «Белзнака».

Владелец «Культурно Коротко» Никита Татаринский запускает в центре Воронежа проект за 6 млн руб.

«Национальная служба санитарной авиации» из Санкт-Петербурга получила контракт на выполнение полетов санавиации в Курской области.

Положительное заключение Главгосэкспертизы получил проект реконструкции пешеходного моста через железнодорожные пути у вокзала Воронеж-Южный.