Количество зараженных в новом очаге сибирской язвы в Воронежской области выросло до десяти

Сибирская язва лабораторно подтвердилась у еще одного жителя Богучарского района Воронежской области. Таким образом, количество инфицированных из нового очага заболевания выросло до десяти. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Девять человек проходят лечение в БСМП №8 в Воронеже, еще один, 2008 года рождения, — в областной детской клинической больнице №2.

Также в БСМП №8 продолжает находиться житель Панинского райна, где был обнаружен первый очаг сибирской язвы в конце августа. По словам чиновников, все пациенты изолированы, их заболевание протекает «в средней степени тяжести с положительной динамикой». Препараты для лечения имеется в достаточном количестве, заверяют в правительстве региона.

«Вновь выявленных очагов и павших животных с подозрением на сибирскую язву нет»,— рассказали власти

Зампред облправительства Виктор Логвинов рассказал, что с 20 августа специалисты обследовали 75,6 тыс. подворий, восприимчивые к сибирской язве животные выявлены в 10 тыс. личных хозяйств. В связи с этим было вакцинировано 15,4 тыс. животных, в том числе 5 692 головы крупного рогатого скота (КРС) и 9 281 — малого рогатого скота (МРС). В Богучарском районе продолжается поголовная вакцинация всех восприимчивых животных: привито по 3 386 голов КРС и МРС, девять лошадей.

Также в регионе идет плановая вакцинация в крестьянских фермерских хозяйствах. Ее прошли 22 133 голов, в том числе 14 252 КРС и 7 864 МРС.

Впервые за последние годы сибирскую язву выявили в Воронежской области в конце августа. Первый очаг был обнаружен в селе Красные Холмы Панинского района, затем еще один — в холодильниках мясного ряда рынка «1000 мелочей» в облцентре. В Панинском районе был введен режим ЧС. О зараженных в городе не сообщалось, однако там был введен карантин до 23 октября, который в итоге отменили к 1 сентября. 7 сентября стало известно о выявлении очага сибирской язвы в Богучарском районе. Правительство региона постановило признать им молочную ферму в селе Лебединка и территорию в 650 м от нее, а также ввести карантин в Богучарском и соседнем Кантемировском районах до 20 декабря.

Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило три уголовных дела по двум эпизодам нарушения ветеринарных правил, повлекшего распространение эпизоотии (ч.1 ст. 249 УК РФ, до двух лет колонии), а также по эпизодам производства и сбыта группой лиц продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет колонии) и халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста). Их фигурантами стали владелица подсобного хозяйства в Панинском районе, глава КФХ в Богучарском районе, скупщик мяса из Азербайджана и ветврач.

Подробнее о том, как воронежские власти ужесточили меры по борьбе с сибирской язвой, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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