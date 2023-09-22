«Культурно Коротко» запускает новый проект в центре Воронежа за 6 млн рублей

Владелец ООО «Культурно Коротко» Никита Татаринский запускает в центре Воронежа проект за 6 млн руб. В «Доме на площади», расположенном напротив здания облправительства, откроется заведение, сочетающее в себе чебуречную и пышечную. Об этом сообщает издание De facto со ссылкой на господина Татаринского.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Культурно Коротко» было зарегистрировано в 2019 году для деятельности по подаче напитков. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром выступает Никита Татаринский. Финансовые показатели за 2022 год не опубликованы. В 2021-м выручка компании составила 25 млн руб., чистый убыток — 4,8 млн руб. По собственным данным, у «Культурно Коротко» шесть филиалов в Воронеже. Основное заведение — рюмочная — расположено на улице Пушкинской,1. По тому же адресу расположена чебуречная заведения, напротив — на Пушкинской,2 — пышечная. На проспекте Революции, 47 открыта сосисочная, а на площадке «Винзавода» (улица Кольцовская, 24д) — «Дача Культурно Коротко», представляющая собой рюмочную в формате летней веранды. Кроме того, у «Культурно Коротко» есть мини-пиццерия Round pizza-bar and KK на улице Комиссаржевской, 5.

Владелец «Культурно Коротко» объяснил решение совместить в одном месте именно чебуречную и пышечную, поскольку это самые популярные форматы сети. Он уверен, что другие заведения, работающие в «Доме на площади» — «от "Баранкина" до более премиальных» — не будут составлять конкуренцию новой точке, поскольку у них «абсолютно разные концепции и разная публика».

О новом проекте от федеральной ресторанной сети читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Воронежу добавят "Перчини"».

Алина Морозова

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