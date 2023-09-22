Максим Шляхта назначен первым замруководителя воронежского департамента спорта

На пост первого замруководителя департамента физической культуры и спорта Воронежской области назначен Максим Шляхта. Он приступит к выполнению новых обязанностей 26 сентября. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев, сообщила пресс-служба облправительства.

Максим Шляхта родился 12 июня 1980 года. В 2013 году окончил институт физической культуры и спорта Адыгейского государственного университета, в 2019-м — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в 2021-м — Воронежскую государственную академию спорта.

Господин Шляхта десять лет служил в рядах Вооруженных сил РФ. Затем занимал различные руководящие должности в Воронежской государственной академии спорта, с 2021 года являлся первым проректором учреждения. С 2022-го он занимал должность руководителя автономного учреждения Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта».

Ранее Дмитрий Соболев покинул пост руководителя департамента спорта. Его полномочия были прекращены 16 сентября в связи с истечением срока действия контракта. Эту должность господин Соболев занимал с марта 2022 года.

Алина Ковалева

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