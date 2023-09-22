Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции пешеходного моста у вокзала Воронеж-Южный

Положительное заключение Главгосэкспертизы получил проект реконструкции пешеходного моста через железнодорожные пути у вокзала Воронеж-Южный на левом берегу в облцентре. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Его разработало нижегородское ООО ПК «ВолгаДорПроект» за 3,29 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО ПК «ВолгаДорПроект» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году. Основой вид деятельности связан с областью инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, а также — предоставлением технических консультаций в этих областях. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором является Илья Морозов, бенефициаром — Сергей Куркин. Выручка компании в 2022 году составила 5,7 млн руб. (в 2021-м — 15,9 млн руб.)., чистая прибыль — 686 тыс. руб. (в 2021-м — 2 млн руб.).

Уточняется, что проект предусматривает удлинение моста до 261,02 м. Также он предполагает устройство дополнительных опор и пролетов, переустройство лестничных сходов, перил, навеса, прилегающих автодороги, пешеходных дорожек, инженерных сетей. Кроме того, на каждой лестнице могут быть установлены подъемники с наклонным перемещением для маломобильных граждан.

Согласно порталу госзакупок, подрядчик для разработки моста был выбран в ходе аукциона, который прошел в конце 2020 года. Его начальная цена составляла 3,9 млн руб. Заказчиком выступила муниципальное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». В торгах участвовали две компании. Проигравшая, название которой не раскрывается, предложила выполнить работы за 3,3 млн руб. Источником финансирования выступили муниципальный и областной бюджеты. Проект необходимо было разработать до 31 мая 2021 года.

В конце прошлого года мэр Вадим Кстенин заявлял, что документация на реконструкцию пешеходного моста проходит госэкспертизу. «Сразу после получения проекта сможем начать искать средства на его реализацию»,— сказал глава города. По его данным, ежедневно путепроводом пользуется почти 2 тыс. человек.

Алина Морозова

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