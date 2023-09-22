Защита экс-ректора воронежского вуза Колодяжного попросила выпустить его из колонии

Защита бывшего ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного, который получил 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ), попросила Центральный суд Воронежа заменить неотбытую часть наказания принудительными работами. Согласно материалам суда, соответствующее заявление возвращено адвокату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Колодяжный отбывает наказание в расположенной в Воронеже исправительной колонии №2. В июне этого года облсуд изменил приговор Ленинского райсуда, увеличив срок лишения свободы с пяти до 7,5 лет и переквалифицировав его действия с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на присвоение. Как установлено в суде, Сергей Колодяжный в 2015–2020 годах присвоил 58 млн руб. преподавательских премий.

Защитник Колодяжного Оксана Корчагина в заявлении о смягчении наказания говорит, что на момент его подачи ее доверитель с учетом зачтенных сроков содержания под стражей и под домашним арестом отбыл свыше одной трети назначенного срока наказания. По подсчетам «Ъ-Черноземье», ему зачтено 2,5 года. Заявление возвращено адвокату из-за того, что к нему не приложены документы, подтверждающие ее полномочия на представление интересов осужденного при подаче ходатайства о замене неотбытой части наказания на принудительные работы, и копия вступившего в законную силу приговора суда.

Сергей Толмачев