Компания из Санкт-Петербурга выполнит полеты санавиации в Курской области за 34 млн рублей

Курская областная многопрофильная клиническая больница выбрала подрядчика для выполнения полетов санавиации в регионе и в Московской области. За 34,6 млн руб. эти работы выполнит АО «Национальная служба санитарной авиации» из Санкт-Петербурга. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источником финансирования контракта выступают средства областного бюджета.

Подрядчик был выбран в ходе аукциона, в котором был зарегистрирован только один участник. Петербургской компании будет необходимо выполнять полеты на вертолете отечественного производства массой от 2 тыс. до 4 тыс. кг. Он должен быть оборудован двумя двигателями. Срок выпуска — не ранее 1 января 2014 года.

В вертолете должны помещаться, как минимум, один пациент и два медработника. Судно должно быть оснащено дефибриллятором-монитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, портативным аппаратом для искусственной вентиляции легких, кислородным редуктором-ингалятором, несколькими комплектами шейных воротников, шинами, дезинфекционными средствами и так далее.

До конца года фирма будет обязана совершить полеты на 157,8 летных часов, каждый из которых равняется 60 минутам и стоит 219,1 тыс. руб. Она будет осуществлять доставку пациентов и медиков, а также специальных грузов. Дальность одного полета — не менее 350 км.

По данным Kartoteka.ru, АО «Национальная служба санитарной авиации» было зарегистрировано в 2017 году. Основной вид деятельности — выполнение авиационных работ. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Финансовые показатели за 2022 год не раскрываются. В 2021-м выручка компании составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 42,9 млн руб. Временным генеральным директором с июля является Иван Яценко. 75% компании принадлежит петербургскому «Фонду развития авиации», президентом которого выступает господин Яценко, 25% — татарстанскому АО «Рычаг», занимающемуся ремонтом и техническим обслуживанием летательных аппаратов, включая космические.

Алина Морозова

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