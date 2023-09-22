Александру Сидякину передали мандат бывшего воронежского депутата Госдумы

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», глава центрального исполкома «Единой России» (ЕР) Александр Сидякин заменит в Госдуме ушедшего в Совет Федерации Игоря Кастюкевича, который представлял в парламенте Воронежскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что решение о передаче мандата принято заочным голосованием генсовета. Господин Сидякин продолжит руководить исполкомом партии. «Александра знаю давно и хорошо. Его богатый управленческий опыт, компетенции и энергия не раз позволяли командам, в которых он работал, выходить из самых сложных ситуаций», — сказал господин Турчак. Он подчеркнул, что господину Сидякину хорошо знакома работа в Госдуме. В 2011 году нынешний глава центрального исполкома был избран депутатом от Республики Татарстан.

Игорь Кастюкевич покинул Госдуму в связи с избранием 10 сентября в заксобрание Херсонской области, от которого он затем был делегирован в Совфед. В парламент он попал в 2021 году по воронежскому списку ЕР. В нем он занимал четвертое место после депутатов Алексея Гордеева и Евгения Ревенко, а также главврача воронежского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ирины Тулиновой. За господином Кастюкевичем в списке были депутаты воронежской облдумы и предприниматели Александр Князев, Александр Пешиков и Артем Копылов.

Сергей Толмачев

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