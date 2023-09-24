Настоящему мужчине десяти минут хватит

Связь между успехами школьника и фактом того, что у него есть отец, регулярно посвящающий ему время, самая что ни на есть прямая. Причем, утверждают многочисленные исследования последних лет, папе вовсе не обязательно проводить весь день с ребенком, чтобы что-то изменилось к лучшему. Достаточно десяти минут в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследования показали, что общение с отцом благотворно сказывается на успехах ребенка

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Исследования показали, что общение с отцом благотворно сказывается на успехах ребенка

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О том, что активное участие отца в жизни ребенка очень полезно для этого самого ребенка, известно давно и обстоятельно изложено психологами, педагогами, воспитателями и другими специалистами. Да и в целом в преимуществах полной семьи вряд ли кто-то будет сомневаться. В последние годы ученые снова решили обратиться к этой теме и разобраться в том, на что именно и как может повлиять вовлеченный в познавательный процесс ребенка отец.

Плавать брассом, спорить басом, дрова рубить

В опубликованном на этой неделе исследовании бизнес-школы Университета Лидса утверждается, что дети лучше учатся в начальных классах, если их папы вместе с ними читают книжки, рисуют, поют, играют, лепят, строят из конструктора, рассказывают интересные истории и т. п. То есть, говорят они, есть прямая зависимость между наличием у отца и ребенка (или детей) общего времени, которое они проводят не сидя у телевизора, а активно контактируя и посвящая его какой-то развивающей деятельности.

Авторы исследования изучили результаты контрольных тестов пяти- и семилетних школьников из 5 тыс. полных семей.

Результаты показали, что если с трехлетним ребенком папа занимался какой-то развивающей деятельностью, то, идя в школу в пять лет, ребенок успевает лучше, чем другие ученики, у которых такого опыта не было.

Отцы, занимавшиеся со своими пятилетними чадами, способствовали тому, что результаты важных итоговых тестов, которые дети сдают в семь лет, были лучше.

При этом, как выяснилось, совсем не обязательно проводить в активном общении с ребенком полдня. Если отец много работает или часто уезжает по работе, даже десять минут, проведенные им с ребенком во взаимном контакте за каким-то развивающим делом, принесут положительные плоды в плане учебы ребенка. Как показывает исследование, почти у 60% детей результаты контрольных работ и тестов были выше, если папа читал им книжки каждый день или несколько раз в неделю. Если он читал книгу один-два раза в неделю или в месяц, улучшения в учебе были у 54,4% и 46,6% детей соответственно.

«Разнообразные совместные творческие занятия несколько раз в неделю — пусть даже не очень длительные по времени — помогают углубить когнитивное и языковое развитие ребенка»,— говорится в исследовании.

Что особенно важно, позитивный эффект достигается независимо от финансового положения семьи, независимо от этнической принадлежности и пола ребенка. Причину этого исследователи объясняют тем, что отцы общаются с детьми иначе, чем мамы, а значит, привносят в жизнь детей разнообразие, другие темы для общения, другой взгляд на окружающий мир и т. п. Кроме того, как ни странно, именно отцы чаще вырабатывают у детей положительное отношение к школе и учебе.

А что же мамы? Разве они не влияют на учебные успехи детей? Ученые ответили и на этот вопрос в рамках того же исследования.

Если за успешной учебой — это к папе, то к маме — за утешением и дельными советами, то есть эмоциональным благополучием и умением вести себя в обществе.

Учитывая такое влияние отцов на учебные показатели детей, эксперты в сфере образования советуют школам поддерживать контакт не только с матерями (как это обычно бывает), но и с отцами. И призывают не относиться к отцам «по остаточному принципу». А ведущий автор исследования, научный сотрудник бизнес-школы Университета Лидса Хелен Норман подчеркивает, что «крайне важно поощрять участие отцов наряду с матерями в воспитании детей с самого раннего этапа их жизни».

И с задачею трудной самой папа справится

Ученые Лидса вовсе не единственные, кто решил в последнее время заняться изучением роли отцов в интеллектуальном развитии детей. Авторы еще одного исследования на эту тему — ученые из Университета штата Калифорния в Лонг-Бич и аналитического Института Уизерспуна в Принстоне (США) — указывают, что, конечно, влияние отцов на детей более эффективно именно в раннем возрасте вплоть до завершения начальной школы. Но активное общение на основе взаимного контакта с отцом важно и для подростков.

В раннем возрасте дети более восприимчивы к влиянию родителей, а в подростковом периоде им уже более важны отношения со сверстниками, чем с родителями, им меньше хочется делиться с ними своими чувствами и новостями, они уже не стремятся угодить родителям, и времени на тесное общение становится меньше, учитывая учебную и внеучебную нагрузку. Но, говорят авторы этого исследования, всегда можно найти такие формы общения и проведения досуга, которые принесут пользу подростку.

Например, разбирать сложные школьные задания, вместе заниматься волонтерством и т. п. А если отец сможет найти подход к ребенку в этом возрасте и помочь ему в учебе или поддержать в сложной жизненной ситуации, он, по словам авторов исследования, поможет своему ребенку «самореализоваться, стать уверенным в себе человеком, улучшить поведение и нравственный облик».

«Когда отцы вовлечены в воспитание, результаты выходят положительными во всех аспектах: и в учебе, и в социальных, и в эмоциональных вопросах»,— говорит соавтор одного из исследований на эту тему профессор Университета Калифорнии Тайрон Говард, сам отец четверых детей.

Кстати, эксперты из ирландского Института социальных и экономических исследований указывают и на другие нюансы активного участия отцов в жизни их детей. Так, дети, у которых хорошие отношения с отцом, растут более счастливыми, менее тревожными и более активными физически. А опрос девятилетних жителей Ирландии в 2021 году показал, что большинство из них (78%) ладят со своими отцами, 84% заявили, что обратятся к своему папе, если столкнутся с какой-то проблемой.

Папа может быть кем угодно

Как показывает проведенное Бюро переписи населения США исследование, если папы участвуют в жизни своих детей или хотя бы живут с семьей в тот период, когда у детей непростой подростковый возраст, дети нередко принимают решение пойти по стопам своего отца в выборе профессии или места работы.

По данным этого исследования, 28% сыновей и 17% дочерей в таких семьях в какой-то момент начинают работать там же, где работал или работает их отец. Такие дети еще до 18 лет готовы работать вместе со своим отцом, поскольку верят, что он может их хорошо подготовить и обучить необходимому.

Более того, дети, которые еще до 18 лет трудились вместе с отцом, обычно потом в более раннем возрасте, чем их сверстники, выходили на постоянную работу. Они также дольше удерживались на одном рабочем месте и больше зарабатывали.

Алена Миклашевская