Школа и счастье

Благополучие школьников: их здоровье, ментальное состояние и социальная жизнь — становится критерием качества обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для разгрузки в школе важно выделить пространство, где можно отрегулировать свое состояние, побыть в тишине

Фото: Данила Горюнков Для разгрузки в школе важно выделить пространство, где можно отрегулировать свое состояние, побыть в тишине

Фото: Данила Горюнков

Один из самых влиятельных проектов в области образования PISA теперь оценивает уровень wellbeing. Школа действительно способна ощутимо повлиять на детское счастье. Ученики проводят здесь несколько лет и вместе со знаниями имеют шанс приобрести полезные привычки и навыки, которые помогут быть здоровыми и счастливыми на протяжении жизни.

Проект EdDesign Mag более пяти лет изучает образовательную среду и в мае 2023 года выпустил гайд: как школа может комплексно заботиться о благополучии учеников. Гайд включает в себя девять пунктов, не связанных напрямую с академическим обучением, однако влияющих на его результаты.

Климат снаружи

Скандинавские исследователи установили, что дети, играющие в естественных ландшафтах, имеют более крепкое здоровье, развитую моторику, баланс и координацию. Они реже ссорятся и испытывают недостаток кооперации, а их игры выглядят более креативными. На улице дети не заражают друг друга и получают, пусть и минимальную, физическую нагрузку.

Внедрив в ежедневную рутину привычку гулять на переменах, как это делают, например, ученики в Финляндии, школа обеспечит детям «прививку» от близорукости. «Диверсифицированное зрение, пожалуй, единственный способ профилактики близорукости. Сейчас это особенно важно из-за гаджетов»,— говорит педиатр Федор Катасонов.

Как мотивировать школьников на прогулки? Организовать не один, а несколько гардеробов, чтобы одеваться без очередей. Систематизировать выбор верхней одежды (например, непромокаемые комбинезоны для малышей осенью). На больших переменах можно устраивать перекусы в формате пикников на улице.

Климат внутри

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вентиляция и температура воздуха в школе влияют на детское внимание, память и концентрацию

Фото: Артем Поликарпов Вентиляция и температура воздуха в школе влияют на детское внимание, память и концентрацию

Фото: Артем Поликарпов

Большинство зданий школ не слишком комфортны. В классах в четыре раза больше людей, чем в офисах, и концентрация загрязнителей воздуха в школах выше. От дизайна физической среды — воздуха, света и акустики — зависит четверть учебных результатов.

Дети чувствительнее взрослых к температуре и влажности и вдыхают больше воздуха в расчете на единицу веса. Поэтому на результатах экзаменов может отражаться даже невысокая скорость вентиляции, снижающая детское внимание, память и концентрацию. А простое понижение температуры воздуха на один градус улучшает результаты математического теста на 13%.

Обувь и обучение Внутри школьного здания можно ходить в носках — это еще одна финская привычка, которой стоит поучиться. На обуви внутри помещения ученые из Университета Аризоны насчитали под 3 тыс. бактерий, от кишечной палочки до пневмонии, плюс фекалии животных и людей. А исследователи из Университета Борнмута пришли к выводу, что ученики, которые оставляют обувь за пределами класса, с большей вероятностью приходят в школу раньше, уходят позже и читают больше. Без обуви детям проще расслабиться и чувствовать себя как дома, поэтому в «босых» классах школьники реже сталкиваются с буллингом и лучше учатся. Для развития такой привычки школе лучше иметь гладкий бетонный или деревянный пол либо мягкое напольное покрытие, а также места для сушки и хранения обуви.

Чем выше температура в помещении, тем выше должна быть влажность. Оптимальная температура — около 20 градусов при влажности не ниже 45%, лучше всего — 55–60%.

За низкие учебные результаты ответственна и плохая акустика. Она не только ухудшает показатели разборчивости речи, скорость чтения и результаты стандартных тестов по школьным предметам у детей 7–11 лет, но и влияет на социальный климат. Дети, которые учатся в классах с плохой акустикой, хуже оценивают отношения с одноклассниками и учителями. Из-за высокого уровня шума (59–87 дБ) школьники могут больше уставать.

Детям нужны пространства, где они могут расслабиться, поэтому шумные помещения важно балансировать тихими местами, говорит генеральный директор ED Architecture Елена Аралова. В школе можно поставить акустические кресла, развернутые спиной к основному трафику, или сделать уединенные пространства для отдыха. Уровень шума можно регулировать правилами, сделав, например, зоны, свободные от разговоров по телефону.

По той же причине стоит различать форматы освещения. Теплые оттенки света (2800–3000 К) расслабляют, а холодные (свыше 5000 К) увеличивают скорость реакции (нужную, например, на тестах и контрольных). Ровно залитая светом среда помогает ученикам концентрироваться на уроке, а прямые и отраженные от других поверхностей блики могут снизить уровень внимания точно так же, как слишком яркий дневной свет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ровно залитая светом среда помогает ученикам концентрироваться на уроке

Фото: Данила Горюнков Ровно залитая светом среда помогает ученикам концентрироваться на уроке

Фото: Данила Горюнков

Спорт

Движение наряду с игрой — один из важнейших естественных способов обучения маленьких детей. Физическая активность снижает уровень тревоги и повышает самооценку, уменьшает риск развития депрессии. Интересно, что в процессе движения, при чтении и при решении математических задач у детей активизируется одна и та же область мозга, а школьники, практикующие аэробные тренировки, лучше читают по сравнению с неспортивными сверстниками.

По стандартам норма активности в младшем школьном возрасте — это пятиминутка в середине урока. Но по факту малыши должны сменять деятельность и двигаться в течение урока — например, зайти в класс как кто-то из животных, взять задания, разложенные учителем в разных углах класса, читать в одном месте, а писать в другом.

Чтение и вестибулярный аппарат Психолог, генеральный директор Российского отделения института нейрофизиологической психологии Наталья Лунина: — Сенсорные системы человека (их еще называют «анализаторами») являются частью его нервной системы, работающей с внешней информацией. «Анализаторы» организованы иерархически. Базовой их частью являются тактильная, вестибулярная и проприоцептивная системы. Это, особенно последние две, физиологическая основа нашего интеллектуального развития. От проприоцептивной системы зависит возможность ребенка поддерживать оптимальное положение тела — то, в котором мозг тратит меньше энергии на контроль и ее удержание. В дальнейшем именно от функциональной зрелости проприоцептивной системы будет зависеть способность человека не впадать в прокрастинацию. Потому что в основе возможности начать какое-то интеллектуальное действие лежат одни и те же механизмы, что и в физической способности начать произвольное движение. Вестибулярная система влияет на слуховую: это фонематический анализ и синтез, который помогает отличать один звук от другого, не делать ошибок в написании слов, не переставлять буквы в словах. Она же определяет и развитие зрительной системы, а значит, то, насколько быстро читает ребенок, может ли анализировать написанное. Если ребенок не замечает своих ошибок — это вестибулярная система через вестибулоокулярный рефлекс не дает возможность глазу удерживаться на задаче. Гиперактивные дети часто имеют плохо развитый вестибулярный аппарат. Именно вестибулярка дает человеку ощущение внутренней стабильности, устойчивости к раздражителям. Для ее укрепления есть простой инструмент, который и детям, и подросткам подходит — балансировочная полусфера. Нет или нарушены сенсорные ощущения — человеческий мозг «обесточен», потому что он тратит очень много усилий на то, чтобы «залатать пробоины» на базовом уровне. В этом случае мы вытягиваем академическую успешность за счет собственных адских усилий. Для развития сенсорной системы достаточно трех пятиминуток в день. Главное — регулярность!

Школа может сделать движение частью всех академических занятий. Это будет хорошо влиять на память, концентрацию и поведение, пробуждая нейроны и электрические связи, которые помогают ребенку познавать новое. Спорт может стать не уроком, а способом отдыха или смены деятельности, а школы, обладающие инфраструктурой для этого, могут позволить детям выбирать тип спортивной активности: гимнастику, футбол, йогу, танцы.

Еда

От 30% до 50% учеников не питаются в школьной столовой, потому что им не нравится, подсчитывало Минпросвещения. А дети, которые едят школьную пищу, не съедают около трети. Альтернативу столовской еде школьники часто находят в ларьках, покупая фастфуд типа булочек, чипсов, доширака.

Избыток легкоусвояемых углеводов в меню школьников (в частности, хлеба и сахара) с учетом малоподвижного образа жизни приводит к нарушению углеводного обмена. В организме могут возникнуть вялотекущее системное воспаление, герпес-вирусные внутриклеточные инфекции. Поэтому дети чаще болеют ОРВИ и не успевают в школе.

Что делать? Школа может готовить блюда самостоятельно, отказавшись от контракта с комбинатом питания (и госсубсидий, если речь идет о госшколе) и договорившись о поставках продуктов с компанией-поставщиком. Однако стоимость такого питания будет в 2–2,5 раза дороже комбинатного. Либо легитимировать перекусы домашней едой: поставить холодильник и микроволновку под эти цели. Правила позволяют сделать это и в частных, и в госшколах.

Безопасность

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архитектура помогает бороться с буллингом. Для этого нужно минимизировать в школе непросматриваемые помещения

Фото: Данила Горюнков Архитектура помогает бороться с буллингом. Для этого нужно минимизировать в школе непросматриваемые помещения

Фото: Данила Горюнков

Школы сейчас — максимально закрытые от внешнего мира институции. Но регулярно они подвергаются нападениям. Можно пересмотреть вопрос школьной безопасности, перейдя от обороны к предусмотрительности.

Например, бюро AKVK & Partners в 2022 году перестроило гимназию №175 в Казани после шутинга. К школе пристроили дополнительную входную зону. Вестибюль отделили от основного пространства дверями с электронным запиранием, которые контролируются дистанционно. В перестроенной школе у нападающего ушло бы куда больше времени на то, чтобы попасть внутрь здания, а у людей внутри была бы возможность подготовиться к атаке. Из нового помещения хорошо видно прилегающую территорию, а на входе установлены металлодетекторы. Здесь же оборудовано пространство для родителей, которые ждут детей или хотят пообщаться с педагогами. За пределы этой зоны можно попасть только по специальным картам.

Архитектура помогает бороться и с буллингом. Для этого нужно минимизировать в школе непросматриваемые помещения: пространства под лестницами зашить гипсокартоном, сделать совместные детско-взрослые раздевалки, вынести локеры с личными вещами в коридоры. Вместо отдельных туалетов для учеников и учителей делать индивидуальные кабинки с раковинами внутри — без разделения по полу и статусу, как в торговых центрах. Не выносить санузлы подальше от глаз, а, напротив, располагать их в проходных местах, объединяя зону умывальной с коридором, чтобы было возможно видеонаблюдение за ней.

Вообще же, если смотреть стратегически, то усилить безопасность можно, только сделав более ответственным каждого человека. А значит, увеличив его степень свободы. То есть разукрупнять, а не укрупнять школы, увеличивать, а не сокращать психологическую помощь, вводить детскую юстицию и развивать институт медиации, а сами школы делать открытыми для жителей вокруг, используя их по вечерам как общественное пространство.

Медицина

Легче предотвратить, чем вылечить. Школьный врач может стать навигатором в формировании культуры здорового образа жизни. Регулировать сон, еду, спорт, проводить аудит физического состояния. Контролировать наличие прививок. Легализовать сон в школе.

«Медицинское просвещение естественным образом влияет на здоровье учеников, потому что есть к кому обратиться, дети понимают, что запор или месячные — это нормально, не стыдно. Тот же самый врач-практик может рассказывать, как устроен человек, обучать первой помощи и заниматься секс-просветом»,— говорит педиатр Федор Катасонов.

Практически все школьники нездоровы Последние крупные исследования на этот счет в России проводились с 2005 по 2015 год. Тогда НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей», наблюдавший 426 детей с 1-го по 11-й класс, назвал абсолютно здоровыми 4,3% первоклассников и пришел к выводу, что к концу обучения абсолютно здоровых детей не остается вообще. Самыми распространенными заболеваниями у мальчиков были названы язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, плоскостопие, ожирение, астма и гипертония. У девочек — дефицит массы тела, головные боли, неврозы, близорукость.

Ментальная гигиена

Для подростков школа может быть главным источником стресса, ведущего к депрессии. Среди провоцирующих факторов есть и академические показатели, такие как монотонность занятий и обилие заданий, и социальные вроде проблемных взаимоотношений или фаворитизма учителя, и средовые, такие как количество учеников в классе и фоновый шум.

«Современные дети более чувствительны. Они получают много разной информации от сенсорных систем и не понимают, как ее обработать»,— говорит дефектолог Дарья Пауте. Для разгрузки в школе важно выделить пространство, где можно отрегулировать свое состояние: побыть в тишине или послушать музыку в наушниках. Обычные аквариумы с рыбами имеют успокаивающее действие (поэтому их часто ставят в залах ожидания больниц). Наблюдение за движением природных объектов внутри здания дает лучший эффект, чем наблюдение за природой из окна, и может не только успокаивать, но и улучшать внимание. Можно еще разграничить зоны доступа к гаджетам, например сделав обеденный зал и часть учебных помещений зонами без телефона.

В десять раз больше депрессий Основоположник позитивной психологии Мартин Селигман считает, что детей нужно учить благополучию в школе. Он объясняет это всплеском депрессий на фоне незначительного повышения уровня счастья в мире. По некоторым оценкам, сегодня депрессией страдают почти в 10 раз чаще, чем 50 лет назад, при этом среди подверженных ей есть дети до 15 лет. При этом уровень счастья в России за последние полвека снизился, отмечает Селигман: среднестатистический россиянин стал гораздо более несчастлив.

Качество жизни ребенка в школе в большой степени определяется тем, как чувствуют себя и как ведут себя взрослые, поэтому важно грамотно настроить психоэмоциональную поддержку педагогов в школе, учить отдыхать не только детей, но и взрослых.

Социальное здоровье

Школа способна вырастить сообщество, в котором дети будут учиться выстраивать равные отношения в коллективе. Для этого стоит развивать инклюзию и уважение к меньшинству, например устраивая праздники национальной кухни или открывая курсы редких языков. Практиковать наставничество: заботиться о животных в приютах, патронировать дома престарелых. Развивать экосознание, организовав раздельный сбор мусора, макулатуры или шеринговые акции по обмену книгами и игрушками. И уважение к локальности, ведь это здоровое проявление патриотизма. Можно проводить этнографические экспедиции, гуманитарные практики по изучению традиционной культуры, фольклора, мифологии, диалекта, музыкального наследия регионов России.

Санитарная гигиена

Опрятность и аккуратность растет из уважения к личности и приватности. Школа может стимулировать это, просто развивая культуру чистых рук: поставить санитайзеры в разных частях здания школы, обеспечить и приветствовать возможность помыть руки в течение дня. Оснастить спортивный зал душем, санитарными принадлежностями, полотенцами. Обеспечить детям приватность: отдельные закрытые кабинки. Поработать с расписанием: дать достаточно времени, чтобы умыться после спорта. А еще пересмотреть отношение к клинингу в школе, развивая сервис и комфорт работы уборщиков и вовлекая детей в уборку помещения. Это обеспечит ответственное и осознанное отношение к школе и труду.

Ксения Докукина