Биржевая цена Аи-95 упала на 10,8%, Аи-92 — на 9,6%

Стоимость бензина Аи-95 по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на 10,8% до 59,4 руб. за тонну. Цена бензина марки Аи-92 снизилась на 9,6% до 55,9 руб. за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива в ходе торгов упала на 14,5% до 61,4 руб. за тонну. Топливо для реактивных двигателей упало в цене на 15% (до 68,8 руб. за тонну), мазут — на 2,91% (до 37,5 руб. за тонну), сжиженные углеводородные газы — на 7,2% (до 21 руб. за тонну).

21 сентября правительство ввело эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива с целью стабилизировать внутренний рынок и снизить цены для потребителей. По данным Росстата, розничные цены на бензин и дизельное топливо с начала нынешнего года по 18 сентября выросли на 9,4%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ограничения будут действовать столько, сколько потребуется.

Подробнее читайте в материале «Топливо внутреннего сгорания».

Полина Мотызлевская