Песков: ограничения на экспорта бензина будут действовать до стабилизации рынка

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введенные вчера правительством ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива направлены на стабилизацию рынка. Эта мера не связана с опасениями социального взрыва и будет действовать столько, сколько потребуется.

«Рынок топлива везде нестабильный сейчас, были определенные проблемы, нужно было регулировать рынок на фоне уборочных работ и т. д., правительство своевременно приняло меры. Они будут действовать столько, сколько потребуется»,— прокомментировал решение правительства господин Песков во время пресс-колла.

Журналисты уточнили у него, не связано ли решение правительства с опасениями волнений в обществе из-за роста цен на бензин.

«При чем здесь социальные взрывы? Никаких там социальных взрывов, ничего. Это все очень сильно гипертрофированные формулировки. Это обычная работа правительства — обеспечивать стабильность топливного рынка»,— ответил пресс-секретарь.

С 21 сентября правительство временно запретило экспорт товарного бензина и дизтоплива. Разрешенным остался вывоз товарного топлива в Абхазию и Южную Осетию, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в рамках межправительственных соглашений. Сроки отмены запрета в постановлении не отмечались, но участники рынка считали, что эмбарго вряд ли продлится более месяца. В противном случае НПЗ будут вынуждены снижать переработку из-за затоваривания дизтопливом.

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