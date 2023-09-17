Остановка по требованию

Финансовый год-2023 в США подходит к концу 30 сентября. До этого времени Конгресс должен завершить работу над бюджетом на следующий год или по крайней мере принять временную резолюцию о финансировании правительства. Однако долгожданные документы могут не быть одобрены вовремя. Надвигающийся кризис является результатом конфликта между крайне правыми членами Палаты представителей и их коллегами в Сенате и в Палате представителей. Правые республиканцы требуют резкого сокращения бюджета и отказываются идти на компромисс, не боясь остановить работу всех правительственных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: J. David Ake / AP Фото: J. David Ake / AP

В США 30 сентября заканчивается финансовый год. В Конгрессе к этому времени должна быть завершена работа над бюджетом следующего года, ну или хотя бы временной резолюцией о продлении финансирования правительства. Однако, как отмечает CNN, сохраняющиеся противоречия между спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и его крайне правыми однопартийцами, а также республиканцами в Палате представителей и Сенатом оставляют мало надежды на изменение ситуации. Все стороны, вовлеченные в конфликт, уже признали, что до 30 сентября они в любом случае не успеют согласовать 12 законопроектов по финансированию американских министерств и ведомств.

Очевидно, что вместо принятия бюджета Палате представителей и Сенату нужно хотя бы прийти к краткосрочному соглашению, которое дало бы им больше времени для переговоров. Обычно такое соглашение предполагало, что законодатели продлевают действие бюджета текущего года, пока не договорятся по новому.

Однако крайне правые республиканцы в Палате представителей на этот раз требуют сократить даже расходы, заложенные на 2023 финансовый год.

По информации Reuters, некоторые консерваторы в Палате представителей намереваются сократить расходы правительства на 2024 финансовый год примерно на $120 млрд в сравнении с тем, о чем договорились Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в мае в рамках соглашения по потолку долга. Демократы в Сенате, которые имеют там большинство, сигнализировали, что не примут это предложение. Впрочем, даже республиканцы в Сенате, включая их лидера Митча Макконнелла, отклонили это требование однопартийцев.

Более того, если в Сенате уже пошли на двухпартийное соглашение по ряду законопроектов о расходах, то республиканцы в Палате представителей все еще пытаются найти консенсус исключительно между собой, что с каждым днем становится все более проблематичным.

Демократ и конгрессвумен из Флориды Дебби Вассерман-Шульц в интервью CNN усомнилась, что в сложившейся ситуации в принципе возможно избежать остановки работы правительства. Республиканец-центрист из нижней палаты Дон Бэйкон, представляющий колеблющийся округ в штате Небраска, пока не теряет надежды на то, что договоренность может быть достигнута. По словам законодателя, допустить остановку правительства было бы огромной ошибкой, особенно накануне выборов. Однако нарастающие разногласия на Капитолийском холме указывают, что судьба нормального функционирования правительственных органов «висит на волоске».

Как объяснила CNN член Палаты представителей демократ Мэри Скэнлон, во время последних дебатов по бюджету никто в Конгрессе не хотел приостановки работы правительства. Теперь же многие крайне правые республиканцы считают, что это даже скорее пойдет на пользу.

На днях, перед началом консервативного саммита «Pray, Vote, Stand», член Палаты представителей Чип Рой из Техаса, который является одним из самых главных переговорщиков с республиканцами-центристами, заявил, что остановка работы правительства скорее всего «неизбежна». Вину он возложил на Сенат и Белый дом, которые «не заинтересованы в том, чтобы выступить и защитить… интересы этой страны».

Крайне правые опасаются, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти может пойти на сделку с демократами. И они уже угрожают господину Маккарти поднять вопрос о его соответствии должности. В частности, на закрытом заседании одного из комитетов между республиканцем из праворадикального кружка «Кокус свободы» Мэттом Гетцем и спикером Палаты представителей произошла публичная стычка, сообщает The Hill. Господин Гетц предупредил, что будет добиваться голосования о снятии спикера Маккарти с должности, если тот не выполнит ряд требований по бюджетным расходам. Господин Маккарти нецензурно выругался в ответ и саркастично предложил не затягивать с голосованием.

Газета The Washington Post утверждает, что сделка республиканцев пока все-таки возможна. По данным издания, рамки возможного соглашения предполагают сохранить финансирование правительства в течение короткого времени. Это означает продление текущего уровня бюджета на один месяц плюс дополнительное финансирование помощи при стихийных бедствиях и обеспечения безопасности границ. Но даже если республиканцам в Палате представителей удастся достичь договоренностей, которые удовлетворят всех консерваторов, с Сенатом США, где, напротив, хотят увеличить расходы, урегулировать вопрос будет сложнее.

В то время как члены Палаты представителей хотят, чтобы бюджет был сокращен, законопроекты Сената США предусматривают дополнительное финансирование оборонных нужд на $8 млрд и чрезвычайное финансирование на $6 млрд.

Таким образом, в Сенате сложилась уникальная ситуация, когда позиции центристов-республиканцев и демократов сегодня более близки друг с другом, чем у консерваторов в нижней и верхней палатах американского Конгресса.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер на днях не скрывал своего раздражения из-за происходящего с бюджетом и призвал республиканцев в Палате представителей прекратить идти на поводу в вопросе сокращения расходов с крайне правыми. «Обеим партиям в обеих палатах придется работать вместе, двухпартийно, чтобы избежать закрытия (правительства.— “Ъ”). Это очевидно. Возможно, это неочевидно для 30 сумасшедших (членов "Кокуса свободы".— “Ъ”) в крайне правой части республиканской Палаты представителей, но это очевидно для всех остальных… Они не могут просто поступать по-своему. Я умоляю своих коллег-республиканцев последовать нашему примеру и признать, что времени мало, чтобы сохранить правительство функционирующим. Единственный способ избежать его остановки — это двухпартийность»,— взывал господин Шумер.

Досталось крайне правым и от президента США Джо Байдена. Он обвинил их в том, что они снова вернулись к тактике запугивания, «нарушая свои обязательства, угрожая новыми сокращениями и закрытием правительства». «За все время, что они нападают на меня и мою линию, они никогда не рассказали о том, чего же хотят добиться сами»,— прокомментировал он требование крайне правых.

«Конгресс находится в кризисе. Ясного выхода из него нет»,— резюмирует сложившуюся ситуацию издание Politico.

Екатерина Мур, Вашингтон