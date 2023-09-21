Главные новости за 21 сентября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Бывший белгородский вице-губернатор Евгений Глаголев получил девять лет колонии за превышение полномочий и взятку. Он также оштрафован на 20,6 млн рублей.

Депутаты облдумы одобрили появление первого вице-губернатора и министров в правительстве Воронежской области. Законопроекты приняты в первом чтении, поправки принимают до 6 октября.

Росприроднадзор взыскал 105,7 млн рублей за ущерб реке Дон с Лебедянского водоканала в Липецкой области.

Депутаты облдумы одобрили появление первого вице-губернатора и министров в правительстве Воронежской области. Законопроекты приняты в первом чтении, поправки принимают до 6 октября.

Ущерб от пожара в курском ТЦ, при котором погиб мужчина, оценен в 30 млн рублей. За повреждение имущества будут судить Бехруза Файзуллоева, который ранее получил полтора года исправительных работ по статье о причинении смерти по неосторожности.

«ГК Фьюжен менеджмент» стала монополистом на рынке школьного питания Воронежа. Компания получила контракт на обслуживание последних трех школ за 35,4 млн рублей.

Андрей Гриднев продолжит возглавлять Новооскольский округ Белгородской области. За него депутаты райсовета проголосовали единогласно.

Тамбовский бизнес выкупил у оборонных заводов землю и здания за 21,7 млн рублей. В двух торгах победило ООО «Сэм», в еще одних — предпринимать Али Галоян.

Павел Коренюгин ушел с поста гендиректора крупнейшей в Черноземье типографии «Прайм принт Воронеж». Его место как врио занял Андрей Панько.

Структура ЛУКОЙЛА ООО «ЛЛК-интернешнл» взыскала с тамбовского торговца топливом ООО «Торговый дом "Транссервис"» 324,3 млн рублей. Изначально компания требовала 451,1 млн.

Нижегородское «Глобалавто» и воронежский «Автоцентргаз-Русавто» поставят воронежским властям 28 автобусов за 152,4 млн рублей. Также никто не заявился на аукцион на поставку 20 газовых автобусов категории М3 за 248,4 млн.