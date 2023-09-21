«Фьюжен» стал монополистом на рынке школьного питания Воронежа

Единственным участников торгов на организацию питания в трех школах Воронежа в нынешнем учебном году стало московское ООО «ГК Фьюжен менеджмент». Договоры направлены поставщику на подписание, следует из конкурсной документации.

Компания не стала снижать максимальную цену контракта в 35,4 млн руб. В августе на торги по организации питания в школах №102, №106 и «Содружество» (такое название получила самая большая школа Воронежа) никто не заявился. Тогда начальная цена составляла 46,2 млн, но и предполагалось, что оператор питания будет работать с 1 сентября.

Остальные 19 конкурсов также выиграл «Фьюжен». В общей сложности компания получит за организацию питания в 115 школах 787,3 млн руб.

В торгах также участвовал другой иногородний оператор — ярославское ООО «Комбинат социального питания». Однако ее документы не дошли до заказчиков. Как считают в самой компании, школы «просто не смогли увидеть» заявки, так как оператор торгов «РТС-тендер» не обеспечил техническую часть подачи и не ликвидировал проблемы, возникшие при отправке заявок.

Комбинат оспорил результаты торгов в Федеральной антимонопольной службы. Представитель «РТС-тендера» заверил, что другие участники смогли подать заявки, а ГИС «Независимый регистратор» не зафиксировала сбоев. ФАС посчитала жалобу комбината необоснованной.

В компании говорили «Ъ-Черноземье» о планах обжаловать решение ведомства. В картотеке арбитражных дел соответствующих исков пока нет.

Подробнее об очередном переделе воронежского рынка школьного питания читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Школы заметили только "Фьюжен"».

Александр Прытков

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