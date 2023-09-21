У воронежской типографии сменился гендиректор после национализации 56% долей

Павел Коренюгин ушел с поста генерального директора крупнейшей в Черноземье типографии «Прайм принт Воронеж» 19 сентября. Его место как временно исполняющий обязанности в тот же день занял Андрей Панько, следует из данных ЕГРЮЛ.

По данным Ruspofile, господин Панько на сегодня как индивидуальный предприниматель не зарегистрирован, в других юрлицах не участвует ни как руководитель, ни как учредитель. Ранее возглавлял тульское ООО «Юрколлегия» и был владельцем 50% компании. Она вела деятельность в области права до ликвидации юрлица в 2018 году. Также ему принадлежала половина ООО «Радуга жизни», которое было зарегистрировано в Туле и занималось письменным и устным переводом. Юрлицо фирмы было ликвидировано в 2020 году. Обе компании господин Панько делил с Алексеем Сташковым, который на сегодня возглавляет и владеет 50% ООО «Бизнес. Недвижимость. Право», учрежденного в Туле для правовой деятельности.

Господин Коренюгин же, по данным Rusprofile, продолжает руководить ООО «Бизнес-пресс» (издатель «Воронежского бизнес-журнала») и ООО «Рекламно-издательская фирма “Сальвэ!”» (издатель газет «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» в нескольких регионах Черноземья), а также калужским ООО «Агентство “КП-Калуга”» и тульским ООО «Комсомольская правда плюс» (издают газету в обоих регионах). Также он все еще владеет 1% в ООО «Издательский дом “Свободная пресса” Александра Лапина.

Кадровые перестановки в «Прайм принт Воронеж» произошли на следующий день после передачи мажоритарных долей типографии, которыми владел норвежский холдинг Amedia, во временное управление Росимущества.

Как писал «Ъ-Черноземье», несмотря на уход с российского рынка в апреле 2022 года, Amedia как минимум до 27 февраля 2023 года оставалась мажоритарным акционером юрлица типографии АО «Прайм принт Воронеж» с долей в 56%. В конце февраля этого года АО было ликвидировано как юридическое лицо, и его правопреемником стало одноименное ООО, сообщается в данных базы Kartoteka.ru. 56% в нем, по данным на 7 июля, по-прежнему принадлежали норвежской компании. Однако в Amedia назвали это «формальностью», поясняя, что доли холдинга были «по доверенности» переданы в управление господину Лапину, а норвежские партнеры «не получают свою часть прибыли».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Печатные воспоминания».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте