Ущерб от пожара в курском ТЦ, при котором погиб мужчина, оценен в 30 млн рублей

При пожаре в курском торговом центре «Бумеранг», который произошел в сентябре 2022 года, было уничтожено и повреждено имущество 12 человек на сумму более 30 млн руб. В связи с этим мировой судья судебного участка №12 судебного района Центрального района Курска Марина Шитакова рассматривает уголовное дело по ст. 168 УК РФ (максимальное наказание — год колонии) против 26-летнего сотрудника магазина «Омега-Планет» Бехруза Файзуллоева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Первое заседание по делу назначено на 28 сентября.

Согласно материалам дела, утром 2 сентября Бехруз Файзуллоев пришел на работу в магазин на третьем этаже торгового центра. Он включил электрический отпариватель для одежды и начал гладить рубашку. Закончив приводить товар в порядок, он не выключил электроприбор из сети и покинул торговый зал. Прибор перегрелся и перешел в аварийный режим, после чего загорелся. Пламя сначала перешло на одежду, а затем — на помещения магазина. В итоге площадь возгорания составила 400 кв. м.

В результате пожара погиб 40-летний сотрудник одной из торговых точек в «Бумеранге». За это судья Ленинского райсуда Курска Светлана Дюкарева уже вынесла Бехрузу Файзуллоеву обвинительный приговор по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ, до двух лет колонии). Она назначила ему полтора года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Также госпожа Дюкарева признала 22-летнего диспетчера службы административного контроля в «Бумеранге» виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 219 УК РФ, до пяти лет колонии). Она приговорила Александра Сапрыкина к двум годам условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Мужчина получил такое наказание за то, что, узнав о происшествии, не сообщил о нем спасателям, как должен был согласно должностным инструкциям, а отключил системы противопожарной защиты в помещениях ТЦ.

Алина Морозова

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