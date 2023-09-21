Бывший белгородский вице-губернатор Евгений Глаголев получил девять лет колонии

Таганский райсуд Москвы признал бывшего заместителя губернатора Белгородской области Евгения Глаголева виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, ему назначено девять лет колонии со штрафом в 20,56 млн руб. и запретом занимать должности в органах власти на семь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Евгения Глаголева задержали в начале лета 2021 года. Следственный комитет обвинил его в получении в 2020 году взятки почти в 10,3 млн руб. от представителя компании «Тисайд» за покровительство. Как рассказывал председатель ведомства Александр Бастрыкин, чиновник также дал фирме незаконное распоряжение за свой счет отремонтировать местную гимназию, в которой когда-то сам учился.

После задержания Евгений Глаголев вину отрицал. Незадолго до возбуждения дела он был уволен из правительства, где работал с 2016 года. До вынесения приговора экс-чиновник содержался под стражей.

Подробнее о начале уголовного дела читайте в материале «Ъ» «Белгородское чудо кончилось в СИЗО».

Сергей Толмачев

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